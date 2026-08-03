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Главная Новости дня Россия вербует украинских детей-сирот для войны против Украины

Россия вербует украинских детей-сирот для войны против Украины

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 15:36
Россия вербует детей-сирот из временно оккупированных территорий для войны против Украины — Save Ukraine
Дети возле поврежденного дома. Иллюстративное фото: Reuters

Россия заставляет украинских детей-сирот с временно оккупированных территорий подписывать контракты с армией РФ и отправляет их на фронт. Часть юношей возвращается домой ранеными, а многие не выживают.

Об этом заявила руководитель юридического направления благотворительной организации Save Ukraine Мирослава Харченко в эфире программы Ранок.LIVE.

Детей из ВОТ заставляют поступать на службу в армию РФ

Российские оккупанты продолжают привлекать украинских детей с временно оккупированных территорий к службе в своих войсках. По словам Мирославы Харченко, особенно уязвимыми являются дети-сироты, оставшиеся без надлежащей поддержки и защиты со стороны взрослых.

В эфире Ранок.LIVE представительница Save Ukraine отметила, что юношей фактически заставляют подписывать контракты с российской армией и участвовать в боевых действиях против Украины.

"Из-за отсутствия поддержки и защиты со стороны взрослых юношей заставляют подписывать контракты с армией РФ", — рассказала Мирослава Харченко.

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По ее словам, некоторые из этих детей впоследствии возвращаются с фронта искалеченными и ранеными, однако большинство из них не возвращается.

В благотворительной организации Save Ukraine неоднократно подчеркивали необходимость защиты украинских детей, находящихся на временно оккупированных территориях, и недопущения их вовлечения Россией в войну против Украины.

Новини.LIVE писали, что количество украинских детей, которых Россия могла депортировать или принудительно переместить, может составить около 1,6 миллиона. В то же время официально удалось установить личности лишь более 20 тысяч таких детей.

Новини.LIVE сообщали, что более 90% бюджетных средств, выделяемых на интернаты, тратятся на функционирование самих учреждений, а не на нужды детей. Основная часть финансирования идет на содержание учреждений и выплату зарплат работникам, тогда как на воспитанников остается лишь небольшая доля.

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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