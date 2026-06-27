РФ вдарила по Охтирському району на Сумщині: 10 постраждалих

Пожежа після російської атаки. Фото: Сумська ОВА

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Уночі російські безпілотники здійснили масовану атаку на Охтирський район Сумської області. Унаслідок ударів зафіксовані влучання у приватні житлові будинки та на території автозаправних станцій у місті та навколишніх громадах.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Якими є наслідки атаки на Сумщину

Як повідомив Григоров, за даними військових, противник застосував значну кількість БпЛА, частина з яких заходила на низьких висотах, що ускладнювало їх виявлення та знищення силами ППО.

Наслідки атаки на Сумщину. Фото: скриншот

Внаслідок атаки важкі поранення отримала 53-річна жінка з Кириківської громади. Її госпіталізували з опіками, наразі медики борються за її життя. Також за медичною допомогою звернулися ще дев’ятеро людей — усім надали необхідну допомогу на місці.

Наразі триває уточнення масштабів руйнувань та наслідків атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 26 червня в Сумах російський ударний безпілотник поцілив у дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Унаслідок влучання на покрівлі виникла масштабна пожежа, рятувальні служби оперативно працювали на місці для ліквідації наслідків атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Сумській області російські окупанти атакували евакуаційний екіпаж поліції "Білий янгол", а також автомобіль центру соціального обслуговування "Берегиня". Внаслідок атаки люди не постраждали, однак транспортні засоби зазнали пошкоджень.