РФ вбила на Херсонщині працівника міжнародної гуманітарної організації

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Карина Приходько Редактор

Російські війська 24 червня атакували Херсонську область, внаслідок чого загинув працівник міжнародної гуманітарної організаціїNorwegian People's Aid. Йому було 24 роки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Атака на Херсонську область 24 червня

"Внаслідок російського обстрілу Новопетрівки Високопільської громади поранення, несумісні з життям, отримав 24-річний фахівець з розмінування. Мої співчуття рідним та близьким", — розповів Прокудін.

За його словами, також відомо про трьох поранених ппредставників цієї організації. Наразі вся інформація уточнюється.

Скриншот допису Олександра Прокудіна

Як писали Новини.LIVE, 24 червня Росія вдарила дроном по АЗС на околиці. Внаслідок обстрілів постраждали троє цивільних. Також пошкоджено автомобілі.

Крім того, сьогодні ворог атакував центр Конотопу на Сумщині. Під ворожим вогнем опинився кінотеатр, є поранені.