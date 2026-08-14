РФ ударила по Запорізькому району: серед постраждалих є дитина

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Пізно ввечері в четвер, 13 серпня, росіяни обстріляли Запорізький район Запорізької області. Удар стався на проїжджій частині дороги поруч з автомобілем, у якому перебували люди. Транспортний засіб зазнав пошкоджень. Відомо про двох постраждалих, серед яких є маленька дитина. На місце атаки прибули медики.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідломленння Івана Федорова

Наслідки обстрілу Запорізького району ввечері 13 серпня

Травмувалися 25-річна жінка і п'ятирічна дитина. Медики надають потерпілим допомогу.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу повідомляв, що росіяни 13 серпня обстріляли Павлоград. Під удар потрапило приміщення логістичної компанії. Сталася пожежа.

Також Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради писав, що в ніч проти 13 серпня армія РФ атакувала Чернігів. Місто опинилося під ударами реактивних безпілотників. Виникло займання.