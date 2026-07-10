РФ скинула сім авіабомб на Донеччину: четверо людей загинули, 13 — постраждали

Рятувальник ДСНС гасить пожежу в будинку внаслідок російського обстрілу Краматорська. Фото: ДСНС України

Інна Буряк редактор стрічки новин

Росіяни атакували сімома авіаційними бомбами Краматорськ і Біленьке Донецької області в п'ятницю, 10 липня. Внаслідок атаки загинули чотири людини, серед яких — 14-річний хлопець, ще 13 осіб постраждали. Також пошкоджена багатоповерхівка, крамниця та приватний сектор.

Про це повідомляє голова Донецької ОДА (ОВА) Вадим Філашкін у Facebook, передає Новини.LIVE.

Пожежа в багатоповерхівці через російський обстріл. Фото: Вадим Філашкін / Facebook

Удари Росії по Донецькій області авіабомбами

За словами очільника адміністрації області, РФ завдала ударів близько 15:00.

"Щонайменше 4 людини загинули і 13 поранені внаслідок атак по Краматорській громаді. Серед загиблих — 14-річний хлопець. Сьогодні близько 15-ї години росіяни скинули на Краматорськ і Біленьке 7 авіабомб. Одна з них влучила у багатоповерхівку, одна — у крамницю, а решта — у приватний сектор", — зазначив Філашкін.

Пошкоджена багатоповерхівка внаслідок російської атаки. Фото: Вадим Філашкін / Facebook

Посадовець заявив, що на місцях "прильотів" працюють всі відповідальні служби, а постраждалим надають медичну допомогу. Також встановлюють остаточну кількість загиблих і постраждалих, обсяги руйнувань.

Зруйнований магазин Росією внаслідок удару авіабомбою. Фото: Вадим Філашкін / Facebook

"Росіяни добре знали, куди били. Це був черговий свідомий удар по людях, по цивільних кварталах, по життю, яке вони не здатні ні створити, ні зрозуміти. За кожного вбитого і пораненого будуть відповідати!" — додав Філашкін.

Повідомлення Вадима Філашкіна в Facebook. Фото: скриншот

Своєю чергою заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца в соцмережі Х повідомила, що Росія в Краматорську вбила 14-річного брата та 19-річну сестру.

Повідомлення Мар'яни Беци в Х. Фото: скриншот

Новини.LIVE повідомляли, що Росія атакувала супермаркет у Краматорську, що на Донеччині, 4 липня. Внаслідок удару постраждали п'ять місцевих жителів, серед них — дитина.

Також Новини.LIVE інформували про наслідки російського обстрілу Запоріжжя 10 липня. РФ поцілила по центру міста керованими авіаційними бомбами, через що загинули дві людини, ще 29 постраждали. У Запоріжжі пошкоджені адміністративні будівлі, частково зруйнована будівля служби у справах дітей.