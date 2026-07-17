РФ скинула п'ять КАБів на Суми: пошкоджена цивільна інфраструктура
Російські війська 17 липня атакували Суми п'ятьма керованими авіабомбами. В результаті є влучання по цивільній інфраструктурі в кількох частинах міста.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.
Авіаудар по Сумах 17 липня
Григоров розповів, що росіяни завдали ударів по місту близько 03:00. За його словами, від попереднього удару КАБ по околиці міста минуло менше шести годин.
"Попередньо, зафіксовано п’ять ударів КАБ. Є влучання по цивільній інфраструктурі в кількох частинах міста, зокрема два удари — в центральній", — йдеться у повідомленні.
Очільник ОВА додав, що в одному з епіцентрів удару пошкоджена нежитлова багатоповерхова будівля. У будівлях навколо вибиті сотні вікон.
Наразі продовжується обстеження територій. На місцях працюють усі необхідні служби. Інформація щодо постраждалих і масштабів наслідків уточнюється.
Як писали Новини.LIVE, 15 липня РФ атакувала житловий сектор в Сумах. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки.
А Володимир Зеленський повідомляв, що з початку липня росіяни здійснили шість балістичних атак на Київ. Україна потребує прискорення постачання перехоплювачів
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