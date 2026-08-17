РФ розгорнула 10 баз БпЛА, що здатні атакувати Варшаву

Російські військові готують дрон до запуску. Фото: росЗМІ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Росія розгорнула мережу з десяти секретних баз із десятками пускових майданчиків для далекобійних дронів уздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Ці об'єкти вже безпосередньо задіюють для атак на Київ, але радіус дії нової зброї дозволяє Росії атакувати навіть по столиці Польщі та іншим об'єктам НАТО.

Про це йдеться у розслідуванні The Telegraph, передає Новини.LIVE.

Росія розбудувала щонайменше десять майданчиків для запуску далекобійних дронів

Журналістське розслідування видання The Telegraph, базоване на супутникових знімках та витоку непублічних документів, зафіксувало не менше 59 новозбудованих механічних напрямних колій. Це специфічні пускові рейки, які використовуються для підйому безпілотних апаратів у повітря без традиційних злітних смуг. Зокрема, у прикордонних районах поруч з Україною та Білоруссю розгорнуто мережу із щонайменше десяти секретних російських баз, оснащених інфраструктурою для масованого старту ударних дронів-камікадзе великої дальності.

Нові бази. Фото: The Telegraph

Частину стартових центрів російська влада облаштувала на базі діючих цивільних аеропортів та військових об'єктів, а решту майданчиків було розбудовано з нуля у сільській місцевості. Згідно з матеріалами відстеження за відкритими даними, сім із десяти встановлених локацій Росія вже активно використовувала під час недавніх масованих бомбардувань Києва, користуючись наближеністю до кордону для прориву ослабленого захисту української протиповітряної оборони.

Бази дронів та пускові рейки. Фото: The Telegraph

Аналітики спеціалізованої компанії DroneSec виявили, що орієнтовно 20 встановлених рейок мають подовжену конструкцію, пристосовану саме під важкі та швидкісні моделі.

Тим часом російський оборонпром у швидкому темпі модернізує власні версії іранських дронів "Шахед", які здатні летіти на відстань до 1000 км.

Окрім того, розширення інфраструктури російських військ вказує й на накопичення колосальних запасів зброї: лише один із виявлених об'єктів має місткість для одночасного розміщення понад 1000 безпілотників, а на низці інших триває добудова пускових модулів. Дрони ж привозять із заводів по всій РФ, зокрема із кластера спеціальної економічної зони "Алабуга", який здатен випускати по 6000 одиниць щороку.

Відтак аналітики звернули увагу, що розміщення такої зброї на нових пускових позиціях перетворює Варшаву на легкодосяжну ціль для кремлівських безпілотників у разі ескалації.

Карта досяжності російських дронів, які можна запустити з нових баз. Фото: The Telegraph

Представники розвідувальних органів США та європейських держав зазначають, що Москва прораховує сценарії ударів по критичних об'єктах, збройних провокацій на території Польщі чи операцій під чужим прапором із перекладанням вини на Україну. Хоча фактів підготовки безпосереднього нападу наразі немає, Північноатлантичний альянс готується до ймовірних криз.

Посадовець НАТО у коментарі виданню наголосив, що військовий альянс готовий захищати кожен сантиметр території союзників та буде посилювати готовність стримувати та захищатися від будь-якої загрози.

Представник Альянсу також додав: "Дрони докорінно змінили характер сучасної війни та стали вирішальним фактором на полі бою. Ми швидко розширюємо наші можливості з виробництва, експлуатації та нейтралізації дронів у великих масштабах".

Урядові українські документи, що потрапили в мережу, свідчать: нові російські зразки безпілотників "Геран-4" та "Геран-5" розганяються до швидкостей, які ускладнюють перехоплення засобами ППО, маючи на борту бойову частину вагою 90 кілограмів. Додатково Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про оснащення апаратів "Геран" ракетами класу "повітря-повітря", призначеними для ураження літаків української оборони над Києвом.

Кремль також заявляв відкрито про здатність навіть застарілих повільних дронів долітати до узбережжя Великої Британії, проте військові вважають таку спробу гарантовано приреченою на збиття.

Виконавчий директор і засновник компанії DroneSec Майк Моннік, аналізуючи дані супутників, пояснив, що Кремль значно розширив цю мережу для нападів на Україну та постійного утримання держав НАТО під прицілом.

"Це розширення пускового майданчика показує, як Росія розширила свої можливості запускати більшу кількість дронів, водночас використовуючи технології, що ускладнюють перехоплення використовуваних типів дронів", — повідомив експерт.

Як писали раніше Новини.LIVE, за даними української розвідки, станом на серпень 2026 року Росія зібрала понад 6 тисяч ударних безпілотників типу "Герань". Російська армія цілеспрямовано накопичує цей арсенал для підготовки масованих комбінованих атак по території України.

Окрім того, Міністерство оборони РФ відкрито натякає на підготовку нових зимових ударів по українській енергетиці. У Центрі протидії дезінформації РНБО відреагували та попередили про незворотні наслідки для самих же росіян.

Також росіяни можуть збільшити кількість атак дешевими ударними безпілотниками "Бандероль". Військові аналітики зазначають, що через низьку собівартість цих апаратів головною загрозою стає здатність ворога запускати їх у дуже великих кількостях.

Дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot може затягнути війну щонайменше до 2027 року. Аби скористатися цією вразливістю перед зимою, російська промисловість уже максимально нарощує виробництво балістичних і крилатих ракет.