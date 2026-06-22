РФ понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Протягом 22 червня російські війська здійснили понад 50 атак на Дніпропетровську область. Унаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще дев’ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє ДСНС, передає Новини.LIVE.

Які райони Дніпропетровщини постраждали

Найбільше від ударів постраждав Нікопольський район. Там рятувальники ліквідували пожежі у квартирі багатоповерхового будинку, приватному будинку та на відкритій території. Також пошкоджень зазнали поштові відділення, коледж, автозаправна станція та житлові будинки.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Крім того, внаслідок російських атак пошкоджена інфраструктура у Криворізькому, Синельниківському та Кам’янському районах області.

Ліквідація російських ударів. Фото: ДСНС

На місцях влучань продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у п’ятницю, 19 червня, атакували Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина отримала поранення.

Також Новини.LIVE писали, що у Дніпропетровській області розширили перелік населених пунктів, де запроваджено примусову евакуацію сімей із дітьми. Йдеться про 23 села та селища Синельниківського району, звідки протягом місяця мають виїхати близько 3800 дітей у межах заходів з посилення безпеки.