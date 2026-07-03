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Головна Новини дня РФ понад 10 разів ударила по Дніпропетровщині ракетами та БпЛА

РФ понад 10 разів ударила по Дніпропетровщині ракетами та БпЛА

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 08:45
Ракетні та артилерійські удари по Дніпропетровській області: наслідки за добу
Рятувальники гасять пожежу в Дніпропетровській області. Фото: ДСННС

На Дніпропетровщині станом на 7:30 3 липня зафіксовано понад десять ворожих обстрілів, здійснених за допомогою артилерії, ракет та безпілотників. Російська армія атакувала чотири райони області, внаслідок чого травми різного ступеня важкості дістали десять людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Росіяни понад 10 разів ударив по Дніпропетровщині ракетами та БпЛА

Найбільше постраждав Кривий Ріг, де поранення отримали семеро громадян. Серед них дві жінки віком 45 та 68 років. Їх госпіталізували до медичного закладу у стані середньої тяжкості. Інші п'ятеро криворіжців проходитимуть амбулаторне лікування. У місті зруйновано кілька навчальних закладів, магазин, промислове підприємство, багатоквартирні будинки і приватний автотранспорт.

Обстріли Дніпропетровської області
Руйнування приватного будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Синельниківському районі під удар російських військ потрапила Шахтарська громада. Там влучання призвели до пошкодження автомобілів та поранення трьох людей. Медики доправили до лікарні 22-річну дівчину, а також двох чоловіків, яким 33 та 49 років. Стан усіх трьох госпіталізованих пацієнтів фахівці оцінюють як середньої тяжкості.

Обстріли Дніпропетровської області
Зруйнований дах житлового будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, під постійними обстрілами перебував Нікопольський район. Ворог бив по самому Нікополю, а також по території Мирівської, Марганецької та Покровської громад. Унаслідок ворожих прильотів спалахнула пожежа, вогонь і вибухи понівечили приватний житловий будинок та декілька господарчих споруд. Також загарбники намагалися поцілити по Криничанській громаді.

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Як повідомляли раніше Новини.LIVE, російські війська протягом 1–2 липня здійснили серію жорстоких атак на цивільну інфраструктуру Дніпропетровської та Запорізької областей, що призвело до руйнувань та жертв серед мирного населення.

У ніч проти 1 липня росіяни завдали масованого удару по Дніпропетровщині, поціливши одразу в п'ять автозаправних станцій. Внаслідок влучань на об'єктах спалахнули масштабні пожежі, ще троє людей дістали травми різного ступеня тяжкості.

Терор Дніпропетровщини продовжився і наступного дня, 2 липня, коли окупанти вдарили по регіону керованими авіабомбами. Внаслідок цього обстрілу загинула 7-річна дівчинка, також поранення отримали кілька цивільних мешканців.

Того ж дня під ворожим ударом опинилося і Запоріжжя, яке армія РФ атакувала ударними безпілотниками. Один із дронів поцілив безпосередньо в будівлю спортивного комплексу з басейном. Ситуація ускладнювалася тим, що в момент влучання всередині комплексу перебували люди.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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