Росія атакувала Павлоград БпЛА — що відомо

Рятівники працюють на місці обстрілу. Фото ілюстративне: Гайваненко/Telegram

По Павлограду була здійснена атака дронами, унаслідок якої постраждали мирні мешканці та зазнали руйнувань кілька об’єктів міської інфраструктури. Місцева влада повідомляє, що удар спричинив значні пошкодження транспорту та будівель, а всі поранені отримали медичну допомогу.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Ситуація після атаки на Павлоград

У Павлограді російські дрони завдали удару по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого постраждали троє місцевих жителів і були пошкоджені кілька об’єктів. Попередньо відомо, що удар спричинив руйнування адмінбудівель, постраждало підприємство та десятки автомобілів.

Допис Гайваненко у Telegram. Фото: скриншот

"Постраждали троє людей. Серед них 37-річна жінка та дівчина 18 років. Зазнав травм і 31-річний чоловік", — зазначив Гайваненко.

Фахівці зафіксували масштаби наслідків та надали допомогу постраждалим. Рятувальні служби ліквідували наслідки атаки, допомагаючи мешканцям.

Нагадаємо, що масовані російські удари по Харкову та області за минулу добу призвели до загибелі чотирьох людей і поранень ще 14.

Раніше ми також інформували, що в Чернігові 24 листопада стався потужний вибух, який пролунав на півночі міста та, ймовірно, був спричинений падінням російського дрона.