Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ обстріляла Павлоград — є поранені, знищені будинки та авто

РФ обстріляла Павлоград — є поранені, знищені будинки та авто

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 16:44
Оновлено: 16:44
Росія атакувала Павлоград БпЛА — що відомо
Рятівники працюють на місці обстрілу. Фото ілюстративне: Гайваненко/Telegram

По Павлограду була здійснена атака дронами, унаслідок якої постраждали мирні мешканці та зазнали руйнувань кілька об’єктів міської інфраструктури. Місцева влада повідомляє, що удар спричинив значні пошкодження транспорту та будівель, а всі поранені отримали медичну допомогу.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Реклама
Читайте також:

Ситуація після атаки на Павлоград

У Павлограді російські дрони завдали удару по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого постраждали троє місцевих жителів і були пошкоджені кілька об’єктів. Попередньо відомо, що удар спричинив руйнування адмінбудівель, постраждало підприємство та десятки автомобілів. 

РФ обстріляла Павлоград — є поранені, знищені будинки та авто - фото 1
Допис Гайваненко у Telegram. Фото: скриншот

"Постраждали троє людей. Серед них 37-річна жінка та дівчина 18 років. Зазнав травм і 31-річний чоловік", — зазначив Гайваненко.

Фахівці зафіксували масштаби наслідків та надали допомогу постраждалим. Рятувальні служби ліквідували наслідки атаки, допомагаючи мешканцям.

Нагадаємо, що масовані російські удари по Харкову та області за минулу добу призвели до загибелі чотирьох людей і поранень ще 14.

Раніше ми також інформували, що в Чернігові 24 листопада стався потужний вибух, який пролунав на півночі міста та, ймовірно, був спричинений падінням російського дрона.

Дніпропетровська область дрони Павлоград Дніпропетровська ОВА БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації