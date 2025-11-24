Россия атаковала Павлоград БпЛА - что известно

Спасатели работают на месте обстрела. Фото иллюстративное: Гайваненко/Telegram

По Павлограду была осуществлена атака дронами, в результате которой пострадали мирные жители и подверглись разрушениям несколько объектов городской инфраструктуры. Местные власти сообщают, что удар вызвал значительные повреждения транспорта и зданий, а все раненые получили медицинскую помощь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Реклама

Читайте также:

Ситуация после атаки на Павлоград

В Павлограде российские дроны нанесли удар по гражданской инфраструктуре, в результате чего пострадали трое местных жителей и были повреждены несколько объектов. Предварительно известно, что удар вызвал разрушение админзданий, пострадало предприятие и десятки автомобилей.

Сообщение Гайваненко в Telegram. Фото: скриншот

"Пострадали три человека. Среди них 37-летняя женщина и девушка 18 лет. Получил травмы и 31-летний мужчина", — отметил Гайваненко.

Специалисты зафиксировали масштабы последствий и оказали помощь пострадавшим. Спасательные службы ликвидировали последствия атаки, помогая жителям.

Напомним, что массированные российские удары по Харькову и области за минувшие сутки привели к гибели четырех человек и ранениям еще 14.

Ранее мы также информировали, что в Чернигове 24 ноября произошел мощный взрыв, который прогремел на севере города и, вероятно, был вызван падением российского дрона.