Россия атаковала Павлоград БпЛА - что известно

РФ обстреляла Павлоград — есть раненые, уничтожены дома и авто
По Павлограду была осуществлена атака дронами, в результате которой пострадали мирные жители и подверглись разрушениям несколько объектов городской инфраструктуры. Местные власти сообщают, что удар вызвал значительные повреждения транспорта и зданий, а все раненые получили медицинскую помощь.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
Ситуация после атаки на Павлоград
В Павлограде российские дроны нанесли удар по гражданской инфраструктуре, в результате чего пострадали трое местных жителей и были повреждены несколько объектов. Предварительно известно, что удар вызвал разрушение админзданий, пострадало предприятие и десятки автомобилей.
"Пострадали три человека. Среди них 37-летняя женщина и девушка 18 лет. Получил травмы и 31-летний мужчина", — отметил Гайваненко.
Специалисты зафиксировали масштабы последствий и оказали помощь пострадавшим. Спасательные службы ликвидировали последствия атаки, помогая жителям.
Напомним, что массированные российские удары по Харькову и области за минувшие сутки привели к гибели четырех человек и ранениям еще 14.
Ранее мы также информировали, что в Чернигове 24 ноября произошел мощный взрыв, который прогремел на севере города и, вероятно, был вызван падением российского дрона.
