РФ накопичує ракети: Юрій Ігнат назвав головну мішень окупантів

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Армія Inform

Олександр Шорохов Редактор

Російська Федерація продовжує активно накопичувати крилаті та балістичні ракети для майбутніх обстрілів території України. При цьому головною та найбільш пріоритетною мішенню для ворожих обстрілів все одно залишається Київ. Проте гарантувати точний час чи конкретну дату нової масованої атаки окупантів наразі неможливо через постійну зміну планів противника.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі День.LIVE.

Постійна загроза для столиці

Речник Повітряних сил спростував чутки про гарантовану масовану атаку найближчими днями. Водночас Ігнат наголосив на наявності постійної загрози застосування ворогом балістичних ракет.

Загальна липнева статистика повітряних нападів чітко демонструє, що в поточних пріоритетах росіян є атаки на Київ.

Українські військовослужбовці повністю заряджені на подальшу боротьбу, проте закликають громадян тверезо оцінювати можливості наявної техніки. Наявні комплекси захисту неба мають свої суворі технічні ліміти, які не дозволяють повністю прикрити великі міста.

Навіть один сучасний комплекс не здатний самотужки ліквідувати всі загрози над величезним українським мегаполісом.

"Ракети можуть перехоплювати балістику, коли вона вже заходить на удар, в радіусі приблизно 20 км. Ви же розумієте, що навіть Київ, якщо уявити собі, яку площу займає місто мільйонник — то тут не одна система потрібна, щоб захистити", — підкреслив Юрій Ігнат.

Захист великої території потребує значного збільшення кількості протиракетних батарей.

Як писали Новини.LIVE раніше, Володимир Зеленський під час наради заявив, що термінове постачання дефіцитних ракет до комплексів "Patriot" зараз є головним пріоритетом для країни. Він закликав іноземних союзників не затягувати ці процеси.

Також Новини.LIVE повідомляли про успішні далекобійні відповіді українських військових на ворожі обстріли інфраструктури. Безпілотники СБУ синхронно атакували кілька військових об'єктів окупантів в окупованому Криму. Точними ударами дронів вдалося повністю вивести з ладу коштовну російську радіолокаційну станцію дальнього радіуса.