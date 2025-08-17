Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ хоче капітуляції України — Макрон виступив із рішучою заявою

РФ хоче капітуляції України — Макрон виступив із рішучою заявою

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 20:03
Коаліція охочих — Макрон назвав підсумки зустрічі
Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін хоче капітуляції України. Європа має виступити єдиним фронтом.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон за результатами зустрічі Коаліції охочих, трансляцію вів BFM.TV.

Реклама
Читайте також:

Заява Макрона

За словами президента Франції, зараз настав вирішальний момент у війні і важливий час для безпеки України та всієї Європи.

"Ми прагнемо міцного, тривалого миру, що поважає міжнародне право, передбачає повернення полонених і дітей, та забезпечує довготривалу стабільність, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність усіх країн. Це відповідальність постійних членів Ради Безпеки, включаючи США, Велику Британію та Францію", — заявив він.

Макрон наголосив, що будь-яка угода із скороченням української армії буде приреченою на порушення. 

"Чи хоче Путін миру? Відповідь — ні. Він хоче, щоб Україна капітулювала, саме це він і запропонував", — додав він.

Також очільник Франції наголосив, що Росія ніколи не дотримувалася своїх обіцянок щодо миру та ненападу. А без голосу України не може бути жодних територіальних переговорів щодо України.

"Я хочу потужну, сильну та вільну Європу. Ми маємо взяти на себе відповідальність і вирішувати самі", — підсумував Макрон.

Нагадаємо, раніше французький міністр у справах Європи Бенжамен Аддад заявив, що Франція готова відігравати активну роль у підтримці гарантій безпеки для України.

Також ми повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон завтра братиме участь у переговорах українського лідера Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Франція володимир путін Емманюель Макрон Європа війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації