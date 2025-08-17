Коаліція охочих — Макрон назвав підсумки зустрічі

Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін хоче капітуляції України. Європа має виступити єдиним фронтом.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон за результатами зустрічі Коаліції охочих, трансляцію вів BFM.TV.

Заява Макрона

За словами президента Франції, зараз настав вирішальний момент у війні і важливий час для безпеки України та всієї Європи.

"Ми прагнемо міцного, тривалого миру, що поважає міжнародне право, передбачає повернення полонених і дітей, та забезпечує довготривалу стабільність, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність усіх країн. Це відповідальність постійних членів Ради Безпеки, включаючи США, Велику Британію та Францію", — заявив він.

Макрон наголосив, що будь-яка угода із скороченням української армії буде приреченою на порушення.

"Чи хоче Путін миру? Відповідь — ні. Він хоче, щоб Україна капітулювала, саме це він і запропонував", — додав він.

Також очільник Франції наголосив, що Росія ніколи не дотримувалася своїх обіцянок щодо миру та ненападу. А без голосу України не може бути жодних територіальних переговорів щодо України.

"Я хочу потужну, сильну та вільну Європу. Ми маємо взяти на себе відповідальність і вирішувати самі", — підсумував Макрон.

