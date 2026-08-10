РФ і Сирія перетворять військові бази на навчальні центри

Візит президента Сирії Ахмеда аль‑Шараа до Москви 15 жовтня 2025 року. REUTERS/Pool/Pavel Bednyakov

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У неділю, 9 серпня, Сирія та РФ уклали меморандум про взаєморозуміння щодо російських військових баз. Угода стосується об'єктів, які перебувають на території Сирії. У країні створять спільні навчальні та кваліфікаційні центри.

Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ Сирії повідомило сирійське державне агентство SANA, передає Новини.LIVE.

Що буде з російськими об'єктами в Сирії

Згідно з новою домовленістю, Сирія візьме під свій контроль російські цивільні об'єкти. Зокрема, йдеться про аеропорт Хмеймім та четвертий комерційний причал у порту Тартус.

Сторони також переглянуть роль об'єктів, які зараз використовують у військових цілях. Російські військові бази планують перетворити на спільні навчальні та кваліфікаційні центри.

У МЗС Сирії заявили, що меморандум має захищати інтереси обох країн.

Коли почнуть діяти домовленості

Сирія та Росія погодили тримісячний перехідний період. Після його завершення нові домовленості мають набути чинності. Президент Сирії Ахмад Аль-Шараа ще 1 квітня заявляв про плани перетворити російські військові бази на навчальні центри для сирійської армії.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на виконуючого обов'язки міністра закордонних справ України Андрія Сибігу писав, що в Києві відкриють посольство Сирії. У Сирії своєю чергою має з'явитися українське посольство. Про відновлення роботи дипломатичних установ очільник МЗС України домовився із головою сирійського МЗС Ассаадом Хасаоном аш-Шайбані.

Також Новини.LIVE з посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського писав про перший візит українського лідера до Сирії. Голова держави провів переговори з президентом країни Ахмедом аш-Шараа у Дамаску. Політики обговорили ситуацію на Близькому Сході та двосторонні відносини.