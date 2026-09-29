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Головна Новини дня РФ б'є по рятувальниках у тилу та на фронті: заява голови ДСНС

РФ б'є по рятувальниках у тилу та на фронті: заява голови ДСНС

Ua ru
29 вересня 2026 08:28
РФ цілеспрямовано б'є по ДСНС: тактика подвійних ударів росіян
Рятувальники в Києві. Фото: ДСНС Києва

Російські війська свідомо б'ють по українських рятувальниках, використовуючи тактику повторних ударів. За словами голови ДСНС Андрія Даника, такі атаки фіксуються вздовж лінії фронту та в глибокому тилу. Мета ворога полягає у цілеспрямованому знищенні підрозділів служби надзвичайних ситуацій.

Про це Андрій Даник розповів журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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Стратегія подвійних ударів по ДСНС

Коли українські надзвичайники прибувають на місця ворожих обстрілів для ліквідації наслідків, російська армія регулярно завдає повторних атак. Ця практика не є збігом обставин. Очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник прямо називає це спланованою стратегією.

За словами посадовця, головна мета таких дій полягає у фізичній ліквідації особового складу та знищенні техніки.

"Це цілеспрямована тактика, яку ворог будує на знищенні рятувальних підрозділів", — пояснює керівник відомства.

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Андрій Даник зауважив, що таке полювання на рятувальників росіяни влаштовують по всій країні. Спроби завдати шкоди підрозділам ДСНС відбуваються як безпосередньо вздовж лінії бойового зіткнення, так і в інших регіонах України під час розбору завалів чи гасіння пожеж.

Аби мінімізувати втрати та захистити фахівців під час рятувальних операцій, служба впроваджує спеціальні протоколи безпеки. Даник відмовився розкривати конкретні деталі цих контрзаходів, щоб не інформувати супротивника.

"В інших регіонах України ми вживаємо заходів, щоб нічого з цього не вийшло, які саме повторювати не буду. Але повірте, ми робимо відповідну роботу", — запевнив очільник відомства.

Новини.LIVE повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 130 співробітників ДСНС, ще близько тисячі дістали поранення. Коментуючи чергову атаку на Київ, голова служби Андрій Даник підкреслив, що росіяни цілеспрямовано полюють на рятувальні підрозділи та намагаються знищувати спецтехніку просто під час ліквідації пожеж і розбору завалів.

Натомість Україна почала передавати власний досвід гуманітарного розмінування іншим країнам. Найбільш технологічним етапом наразі є дистанційне виявлення та мапування замінованих територій. Водночас фізичне знешкодження вибухівки досі значною мірою спирається на класичні методики часів минулих світових воєн.

Київ ДСНС обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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