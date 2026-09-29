Россия целенаправленно наносит удары по ГСЧС: тактика двойных ударов россиян

Спасатели в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Российские войска целенаправленно наносят удары по украинским спасателям, применяя тактику повторных ударов. По словам главы ГСЧС Андрея Даника, такие атаки фиксируются вдоль линии фронта и в глубоком тылу. Цель врага заключается в целенаправленном уничтожении подразделений службы чрезвычайных ситуаций.

Об этом Андрей Даник рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирик.

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Стратегия двойных ударов по ГСЧС

Когда украинские спасатели прибывают на места вражеских обстрелов для ликвидации последствий, российская армия регулярно наносит повторные удары. Эта практика не является стечением обстоятельств. Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник прямо называет это спланированной стратегией.

По словам чиновника, главная цель таких действий заключается в физической ликвидации личного состава и уничтожении техники.

"Это целенаправленная тактика, которую враг строит на уничтожении спасательных подразделений", — объясняет руководитель ведомства.

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Угроза в тылу и меры безопасности ГСЧС

Андрей Даник отметил, что такую охоту на спасателей россияне устраивают по всей стране. Попытки нанести ущерб подразделениям ГСЧС происходят как непосредственно вдоль линии боевого столкновения, так и в других регионах Украины во время разбора завалов или тушения пожаров.

Чтобы минимизировать потери и защитить специалистов во время спасательных операций, служба внедряет специальные протоколы безопасности. Даник отказался раскрывать конкретные детали этих контрмер, чтобы не информировать противника.

"В других регионах Украины мы принимаем меры, чтобы ничего подобного не произошло, но какие именно — повторять не буду. Но поверьте, мы ведем соответствующую работу", — заверил глава ведомства.

Новини.LIVE сообщали, что с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли 130 сотрудников ГСЧС, ещё около тысячи получили ранения. Комментируя очередную атаку на Киев, глава службы Андрей Даник подчеркнул, что россияне целенаправленно охотятся на спасательные подразделения и пытаются уничтожать спецтехнику прямо во время ликвидации пожаров и разбора завалов.

В свою очередь, Украина начала передавать собственный опыт гуманитарного разминирования другим странам. Наиболее технологичным этапом на данный момент является дистанционное обнаружение и картографирование заминированных территорий. В то же время физическое обезвреживание взрывчатки до сих пор в значительной степени опирается на классические методики времен прошлых мировых войн.