Росія вбила 130 рятувальник від початку війни, заявив глава ДСНС

Очільник ДСНС України Андрій Даник. Фото: скриншот

Очільник ДСНС України Андрій Даник прокоментував атаку РФ на НАН України та заявив, що від початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія, в Україні загинули 130 рятувальників, і ще близько тисячі поранені. За його словами, ворог цілеспрямовано атакує рятувальні підрозділи і є багато спроб пошкодити техніку.

Про це він сказав у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Анни Сірик.

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Що відомо про атаки РФ на рятувальників

"Дивіться, ми маємо 130 загиблих рятувальників, але поранених близько тисячі в різній ступені. Це нормальний відсоток, що нам вдається все ж таки велику частину рятувальників, які потрапили під обстріл, доставити до лікувальних закладів і надати допомогу. Це (дані — Ред.) від початку повномасштабки", — сказав Андрій Даник.

Також відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE Анни Сірик він наголосив, що це цілеспрямована тактика росіян, яку ворог будує на знищенні рятувальних підрозділів. За його словами, є багато спроб РФ пошкодити техніку підрозділів ДСНС вздовж лінії бойового зіткнення.

Що відомо про атаку на НАН України

Коментуючи атаку РФ на Національну академію наук України у Києві, Даник сказав, що ворог вчергове робить безглузді вчинки, які направлені виключно на терор мирного населення.

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"Це об'єкт, який має відношення до науки, а не до якихось інших речей, про що вони балакають... Сил засобів Державної служби надзвичайних ситуацій, які зараз знаходяться в Києві, цілком достатньо, щоб реагувати на всі виклики, які ми маємо. Умови складні, але разом тим ми вживаємо відповідні заходи... Особовий склад максимально зараз, як тільки можна, захищений. Всі заходи, які передбачають їх безпеку, на контролі особисто в мене і моїх заступників", — розповів Даник.

На момент коментаря він сказав, йде розбір завалів, фрагменти боєприпасу будуть знайдені, після чого очікується кінцевий висновок експертів. Однак, за попередньою інфраструктури, ворог влучив дроном.

Що ще відомо про атаку на НАУ і не тільки

ДСНС України у своєму Telegram повідомили, що кількість загиблих внаслідок удару РФ зросла до двох. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло людини.

Мер Києва Віталій Кличко у свою чергу підтвердив, що внаслідок атак по місту 28 вересня, загинули дві людини. Окрім того, 26 постраждали, і 8 з них медики госпіталізували. Один із постраждалих у важкому стані.

Пости Кличка та ДСНС. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок атаки РФ по НАН України незначні травми тримав колишній секретар РНБО Володимир Горбулін. Окрім того, була інформація, що могла загинути його помічниця Наталія.

Також ми писали, що в ніч проти 29 вересня росіяни вдарили по Києву балістикою. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та пожежі.