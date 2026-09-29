Россия убила 130 спасателей с начала войны, заявил глава ГСЧС

Глава ГСЧС Украины Андрей Даник. Фото: скриншот

Глава ГСЧС Украины Андрей Даник прокомментировал нападение РФ на НАН Украины и заявил, что с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, в Украине погибли 130 спасателей, а ещё около тысячи получили ранения. По его словам, враг целенаправленно атакует спасательные подразделения и предпринимает много попыток повредить технику.

Об этом он сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Анны Сирик.

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Что известно об атаках РФ на спасателей

"Послушайте, у нас 130 погибших спасателей, но раненых около тысячи в различной степени тяжести. Это нормальный показатель, ведь нам все же удается большую часть спасателей, попавших под обстрел, доставить в лечебные учреждения и оказать помощь. Это (данные — Ред.) с начала полномасштабной войны", — сказал Андрей Даник.

Также, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Анны Сирик, он подчеркнул, что это целенаправленная тактика россиян, которую враг строит на уничтожении спасательных подразделений. По его словам, РФ предпринимает много попыток повредить технику подразделений ГСЧС вдоль линии боевого столкновения.

Что известно об атаке на НАН Украины

Комментируя атаку РФ на Национальную академию наук Украины в Киеве, Даник сказал, что враг в очередной раз совершает бессмысленные поступки, направленные исключительно на террор мирного населения.

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"Это объект, имеющий отношение к науке, а не к каким-то другим вещам, о которых они болтают... Сил и средств Государственной службы чрезвычайных ситуаций, которые сейчас находятся в Киеве, вполне достаточно, чтобы реагировать на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Условия сложные, но в то же время мы принимаем соответствующие меры... Личный состав сейчас максимально, насколько это возможно, защищен. Все меры, обеспечивающие их безопасность, находятся под личным контролем меня и моих заместителей", — рассказал Даник.

На момент комментария он сообщил, что ведётся разбор завалов, фрагменты боеприпаса будут найдены, после чего ожидается окончательное заключение экспертов. Однако, по предварительным данным, враг нанёс удар с помощью дрона.

Что еще известно об атаке на НАУ и не только

ГСЧС Украины в своем Telegram сообщило, что число погибших в результате удара РФ возросло до двух. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело человека.

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, подтвердил, что в результате атак по городу 28 сентября погибли два человека. Кроме того, 26 человек пострадали, и 8 из них медики госпитализировали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Посты Кличко и ГСЧС. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в результате атаки РФ по НАН Украины незначительные травмы получил бывший секретарь СНБО Владимир Горбулин. Кроме того, поступала информация, что могла погибнуть его помощница Наталья.

Также мы писали, что в ночь на 29 сентября россияне нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки зафиксированы повреждения и пожары.