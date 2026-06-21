РФ атакувала три області: загиблі та десятки поранених

Рятувальники ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Унаслідок масованих російських атак на Запорізьку, Сумську та Дніпропетровську області є загиблі та численні поранені. Під ударами опинилися десятки населених пунктів, пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та транспорт.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Національну поліцію, Запорізьку ОВА та Дніпропетровську ОВА.

Запорізька область: 5 загиблих і 13 поранених

П’ятеро людей загинули та ще 13 дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

За добу російські війська завдали 846 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, зафіксовано:

34 авіаційні удари по Запоріжжю та низці населених пунктів області;

568 атак FPV та інших БпЛА;

4 удари з реактивних систем залпового вогню;

240 артилерійських обстрілів.

Під ударами опинилися десятки громад, серед них Запоріжжя, Вільнянськ, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Мала Токмачка та інші населені пункти.

За даними ОВА, надійшло 113 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури. Рятувальні служби фіксують наслідки масованих атак. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Наслідки ворожої атаки по Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

Сумська область: загиблий і 13 поранених, серед них дитина

На Сумщині російські війська завдали ударів із застосуванням авіабомб та ударних безпілотників. Внаслідок атак загинув чоловік, ще 13 людей отримали поранення, серед них — трирічна дитина.

За даними Нацполіції, серед постраждалих — жінки різного віку та мешканці кількох громад області. У Сумській громаді поранені жінки 48, 54, 59, 61, 62 і 75 років, а також дитина.

Окремо постраждали мешканці інших громад: у Тростянецькій громаді поранено двох жінок після удару дрона по автомобілю, у Зноб-Новгородській громаді травмовано чоловіка, у Великописарівській — ще одного мешканця після скидання вибухівки з БпЛА. Також є постраждалі в Березівській та Середино-Будській громадах.

Пошкоджено житлову інфраструктуру: 4 багатоквартирні та 45 приватних будинків, навчальний заклад, десятки автомобілів, адміністративні та господарські будівлі.

Наслідки ворожої атаки на Сумщину. Фото: Нацполіція

Дніпропетровська область: загибла та 9 поранених

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула 70-річна жінка, ще дев’ятеро людей отримали поранення. Ворог понад 20 разів атакував три райони області, застосовуючи дрони, артилерію та авіабомби.

На Нікопольщині під ударом були кілька громад, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобіль.

На Синельниківщині постраждали ліцей, гімназія, понад десять приватних будинків і транспорт.

У Криворізькому районі зафіксовано пошкодження приватного житла та господарських споруд.

У всіх трьох регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів. Рятувальники та комунальні служби фіксують нові пошкодження, а кількість постраждалих може уточнюватися.

Наслідки ворожого удару по Дніпропетровщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

​Новини.LIVE повідомляли, що російські війська завдали масованого удару по місту Тростянець у Сумській області. У ніч на середу, 17 червня, населений пункт зазнав інтенсивних обстрілів. Зокрема, внаслідок атаки окупанти знищили всі місцеві автозаправні станції.

Новини.LIVE інфомували, що у суботу, 20 червня, російські війська знову завдали ударів по Запоріжжю та області. У регіоні пролунали потужні вибухи. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.