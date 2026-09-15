Російські обстріли Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей

Наслідки російської атаки на Запорізьку область. Фото: Іван Федоров

Російські війська протягом минулої доби масовано обстріляли три регіони України, вбивши трьох цивільних та поранивши ще одинадцятьох. Лише на Запоріжжі зафіксовано понад тисячу атак. Під ворожим вогнем також опинилися населені пункти Херсонщини та Дніпропетровщини, де є значні руйнування.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Наслідки атак Росії по центральній Україні 15 вересня

Впродовж доби російська армія здійснила серію інтенсивних обстрілів Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей. Для атак на мирні населені пункти окупанти застосували різноманітні типи зброї, зокрема від FPV-дронів і реактивних систем залпового вогню до важкої артилерії та авіаційних бомб.

Жертвами цієї збройної агресії стали троє цивільних, ще 11 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Ворожий вогонь зруйнував медичні заклади, адміністративні будівлі, приватні та багатоквартирні будинки, а також транспортні засоби.

Понад тисяча атак на Запоріжжі

Найбільший масштаб російського терору зафіксовано у Запорізькій області. Як повідомив співголова місцевої Ради оборони Іван Федоров, противник завдав 1095 ударів, накривши вогнем 51 населений пункт. Внаслідок ворожих атак по самому Запоріжжю та територіях Запорізького району дві людини загинули, ще одна особа отримала поранення.

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Жертви у Херсонській громаді

За інформацією начальника Херсонської міської військової адміністрації Олександра Шанька, від дій армії РФ одна людина загинула, а ще восьмеро дістали поранення.

Росіяни атакували чотири населені пункти громади. Під обстрілами перебували місто Херсон, а також Комишани, Інженерне та Приозерне. Ворожі снаряди пошкодили місцевий медичний заклад, цивільні автомобілі, приватні будинки та багатоповерхівки.

Удари по Нікопольщині та Синельниківщині

На Дніпропетровщині станом на 7:30 ранку 15 вересня також зафіксовано наслідки збройної агресії. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про двох поранених цивільних. Зокрема 63-річного чоловіка забрали до лікарні у стані середньої тяжкості, а 31-річному потерпілому лікарі призначили амбулаторне лікування.

Російські війська понад десять разів спрямовували авіабомби, артилерію та безпілотники на два райони області. У Нікопольському районі під ударом опинилися саме місто Нікополь, а також Марганецька та Мирівська громади.

Там зафіксовано пошкодження багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі. Водночас у Синельниківському районі від ворожих атак потерпали Васильківська та Петропавлівська громади, де снаряди понівечили приватний будинок.

Новини.LIVE також пояснювали, що вранці, 15 вересня, російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Так у Дарницькому районі зафіксовано влучання по АЗС, а в Оболонському пошкоджено складські приміщення. Щонайменше одну людину з пораненнями госпіталізували.

Росія знову почала масовано застосовувати дрони з двигунами внутрішнього згоряння. Повітряні сили попередили про високу ймовірність нових хвиль ударів та назвали області, на які може бути сконцентровано удари.