Российские обстрелы Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей

Последствия российского нападения на Запорожскую область. Фото: Иван Федоров

За последние сутки российские войска подвергли массированному обстрелу три региона Украины, в результате чего погибли три мирных жителя и еще одиннадцать получили ранения. Только в Запорожской области зафиксировано более тысячи атак. Под вражеским огнем также оказались населенные пункты Херсонской и Днепропетровской областей, где наблюдаются значительные разрушения.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Последствия атак России по центральной Украине 15 сентября

В течение суток российская армия осуществила серию интенсивных обстрелов Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей. Для атак на мирные населенные пункты оккупанты применили различные виды оружия, в частности от FPV-дронов и реактивных систем залпового огня до тяжелой артиллерии и авиационных бомб.

Жертвами этой вооруженной агрессии стали трое гражданских лиц, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Вражеский огонь разрушил медицинские учреждения, административные здания, частные и многоквартирные дома, а также транспортные средства.

Более тысячи атак в Запорожье

Наибольший масштаб российского террора зафиксирован в Запорожской области. Как сообщил сопредседатель местного Совета обороны Иван Федоров, противник нанес 1095 ударов, обстреляв 51 населенный пункт. В результате вражеских атак по самому Запорожью и территориям Запорожского района два человека погибли, ещё один человек получил ранения.

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В правоохранительные органы поступило 74 сообщения, в которых зафиксированы разрушения жилья, хозяйственных построек, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Жертвы в Херсонской общине

По информации начальника Херсонской городской военной администрации Александра Шанько, в результате действий армии РФ один человек погиб, а ещё восемь получили ранения.

Россияне атаковали четыре населенных пункта общины. Под обстрелами оказались город Херсон, а также Комышаны, Инженерное и Приозерное. Вражеские снаряды повредили местное медицинское учреждение, гражданские автомобили, частные дома и многоэтажные здания.

Удары по Никопольскому и Синельниковскому районам

В Днепропетровской области по состоянию на 7:30 утра 15 сентября также зафиксированы последствия вооруженной агрессии. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил о двух раненых гражданских лицах. В частности, 63-летнего мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести, а 31-летнему пострадавшему врачи назначили амбулаторное лечение.

Российские войска более десяти раз наносили удары авиабомбами, артиллерией и беспилотниками по двум районам области. В Никопольском районе под ударом оказались сам город Никополь, а также Марганцекая и Мировская общины.

Там зафиксированы повреждения многоквартирных домов и административного здания. В то же время в Синельниковском районе от вражеских атак пострадали Васильковская и Петропавловская общины, где снаряды повредили частный дом.

Новини.LIVE также сообщали, что утром 15 сентября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Так, в Дарницком районе зафиксировано попадание по АЗС, а в Оболонском — повреждение складских помещений. По меньшей мере один человек с ранениями был госпитализирован.

Россия вновь начала массированно применять дроны с двигателями внутреннего сгорания. Воздушные силы предупредили о высокой вероятности новых волн ударов и назвали области, на которые могут быть сосредоточены удары.