На Дніпропетровщині ППО збила 15 дронів

Сили ППО ЗСУ збивають ворожі цілі. Фото: Західне ОТО НГУ

Уночі російські окупанти безпілотниками атакували Дніпропетровську область. Під час ворожого обстрілу Сили Протиповітряної оборони збили 15 дронів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у понеділок, 17 березня.

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Сили ППО збили 15 дронів над Дніпропетровщиною

Відтак, захисники неба, за попередньою інформацією, знищили на Дніпропетровщині 15 ворожих безпілотників. Однак попри це, внаслідок ворожої атаки інфраструктура понівечена у Павлоградському районі. А ще — у Синельниківському. Там також побиті приватний будинок, гараж і пожежне авто.



Крім того, за інформацією голови ОВА, ввечері з артилерії окупанти поцілили по Покровській громаді, що на Нікопольщині. Внаслідок цього знищена господарська споруда, ще одна – пошкоджена. Потрощені приватний будинок і 2 парники.

Внаслідок ворожих атак спостерігаються перебої в електропостачанні у Павлоградському, Синельниківському та Нікопольському районах. На щастя, під час ворожої атаки ніхто не постраждав — минулося без загиблих та поранених.

Скриншот допису голови Дніпропетровської ОВА

Нагадаємо, що у ніч проти 17 березня у Києві лунали потужні вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони, які атакували столицю.

Крім того, у ніч проти 17 березня звуки вибухів лунали в Київській області. Сили ППО збивали ворожі безпілотники.