На Днепропетровщине ПВО сбила 15 дронов

Силы ПВО ВСУ сбивают вражеские цели. Фото: Западное ОТО НГУ

Ночью российские оккупанты беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. Во время вражеского обстрела Силы противовоздушной обороны сбили 15 дронов.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в понедельник, 17 марта.

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Силы ПВО сбили 15 дронов над Днепропетровской областью

Следовательно, защитники неба, по предварительной информации, уничтожили на Днепропетровщине 15 вражеских беспилотников. Однако несмотря на это, в результате вражеской атаки инфраструктура изуродована в Павлоградском районе. А еще — в Синельниковском. Там также побиты частный дом, гараж и пожарное авто.



Кроме того, по информации главы ОВА, вечером из артиллерии оккупанты попали по Покровской громаде, что на Никопольщине. В результате этого уничтожена хозяйственная постройка, еще одна - повреждена. Разбиты частный дом и 2 парника.

В результате вражеских атак наблюдаются перебои в электроснабжении в Павлоградском, Синельниковском и Никопольском районах. К счастью, во время вражеской атаки никто не пострадал — обошлось без погибших и раненых.

Скриншот сообщения председателя Днепропетровской ОВА

Напомним, что в ночь на 17 марта в Киеве раздавались мощные взрывы. Силы ПВО сбивали вражеские дроны, которые атаковали столицу.

Кроме того, в ночь на 17 марта звуки взрывов раздавались в Киевской области. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники.