Україна
Головна Новини дня РФ атакувала БпЛА турецьке судно VIVA в зерновому коридорі — ВМС

РФ атакувала БпЛА турецьке судно VIVA в зерновому коридорі — ВМС

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 18:24
РФ атакувала БпЛА турецьке судно VIVA — деталі від ВМС ЗСУ
Морське судно. Фото ілюстративне: Reuters

Військово-Морські Сили ЗС України повідомили про те, що Росія в зерновому коридорі атакувала безпилотниками судно VIVA, яке належить Туреччині. Удар відбувся у морській економічній зоні України.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ 13 грудня 2025 року.

Москва атакує цивільні судна

Сьогодні Кремль вкотре здійснив атаку на цивільне судно. Країна-агресор нанесла  цілеспрямований удар за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA. Воно прямувало зерновим коридором до Єгипту з соняшниковою олією на борту.  На судні  було 11 громадян Турецької Республіки — на щастя, екіпаж не постраждав.

"РФ грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо", — зазначають ВМС ЗСУ.

Удар РФ нанесла у відкритому морі — у виключній морській економічній зоні України, але поза межами діі української протиповітряної оборони. На разі Військово-Морські Сили України перебувають на звʼязку з капітаном судна. Україна готова до надання допомоги у разі необхідності. Судно VIVA прямує у порт призначення — Єгипет. На місці інциденту перебуває морська пошуково-рятувальна служба. 

Нагадаємо, що Зеленський відреагував на російську атаку по цивільному судну в порту Чорноморськ.

Раніше ми також інформували, що турецьке судно в порті Ізмаїла 20 листопада отримало пошкодження під час атаки РФ.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
