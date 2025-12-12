Зеленський підтвердив пошкодження судна у порту Чорноморськ

Рятівники гасять пожежу на судні від удару РФ. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Одесі та Одещині. Він повідомив про те, що цивільне судно в порту Чорноморськ було пошкоджено внаслідок удару Росії.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 12 грудня

Атака РФ по Одесі та Одещині

Зеленський повідомив, що сьогодні, 12 грудня, армія РФ завдала ракетного удару по Одещині, аминулої ночі – по енергетиці Одеси. Він вказав, що раніше говорив про ситуацію в Одесі та про її людей із президентом Трампом.

Президент наголосив, що сьогоднішній російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав і не міг мати жодного воєнного сенсу.

"Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ. Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні", — зазначив Зеленський.

Президент вказав на важливість того, щоб у таких умовах у світу залишались правильні орієнтири. Треба розрізняти тих, хто затягує цю війну і хто намагається її закінчити миром. Також він подякував всім у світі, хто старається поширювати реальну інформацію і хто не дозволяє російській пропаганді впливати на політичні рішення.

Нагадаємо, що після російської атаки 12 грудня в Одесі спалахнула пожежа на судні — одна людина отримала поранення.

Раніше ми також інформували, що в Одесі після атак РФ на енергетичну інфраструктуру частина районів залишилась без електрики.