Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський підтвердив пошкодження цивільного судна на Одещині

Зеленський підтвердив пошкодження цивільного судна на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 18:28
Зеленський підтвердив пошкодження судна у порту Чорноморськ
Рятівники гасять пожежу на судні від удару РФ. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Одесі та Одещині. Він повідомив про те, що цивільне судно в порту Чорноморськ було пошкоджено внаслідок удару Росії.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 12 грудня 

Реклама
Читайте також:

Атака РФ по Одесі та Одещині

Зеленський повідомив, що сьогодні, 12 грудня, армія РФ завдала ракетного удару по Одещині, аминулої ночі – по енергетиці Одеси. Він вказав, що раніше говорив про ситуацію в Одесі та про її людей із президентом Трампом. 

Президент наголосив, що сьогоднішній російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав і не міг мати жодного воєнного сенсу. 

"Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ. Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні", — зазначив Зеленський. 

Президент вказав на важливість того, щоб у таких умовах у світу залишались правильні орієнтири.  Треба розрізняти тих, хто затягує цю війну і хто намагається її закінчити миром. Також він подякував всім у світі, хто старається поширювати реальну інформацію і хто не дозволяє російській пропаганді впливати на політичні рішення.

Нагадаємо, що після російської атаки 12 грудня в Одесі спалахнула пожежа на судні — одна людина отримала поранення.

Раніше ми також інформували, що в Одесі після атак РФ на енергетичну інфраструктуру частина районів залишилась без електрики.

Володимир Зеленський Одеса корабель Одеська область Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації