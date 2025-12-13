РФ атаковала БпЛА турецкое судно VIVA - детали от ВМС ВСУ

Морское судно. Фото иллюстративное: Reuters

Военно-Морские Силы ВС Украины сообщили о том, что Россия в зерновом коридоре атаковала беспилотниками судно VIVA, которое принадлежит Турции. Удар произошел в морской экономической зоне Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ 13 декабря 2025 года.

Москва атакует гражданские суда

Сегодня Кремль в очередной раз совершил атаку на гражданское судно. Страна-агрессор нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну VIVA. Оно направлялось зерновым коридором в Египет с подсолнечным маслом на борту. На судне было 11 граждан Турецкой Республики — к счастью, экипаж не пострадал.

"РФ грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства и являются вопиющим нарушением Руководства Сан-Ремо", — отмечают ВМС ВСУ.

Удар РФ нанесла в открытом море — в исключительной морской экономической зоне Украины, но за пределами действия украинской противовоздушной обороны. На данный момент Военно-Морские Силы Украины находятся на связи с капитаном судна. Украина готова к оказанию помощи в случае необходимости. Судно VIVA направляется в порт назначения — Египет. На месте инцидента находится морская поисково-спасательная служба.

