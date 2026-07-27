Reuters: Ізраїль ліквідував високопоставленого чиновника ХАМАС

Ізраїльські військові. Фото: Reuters

Ткач Едуард редактор стрічки новин

У неділю, 26 липня, Ізраїль завдав удару по сектору Газа, в результаті якого загинули високопоставлений офіцер служби внутрішньої безпеки ХАМАС та його спільник. Інцидент стався, коли вони їхали на автомобілі через Дейр-ель-Балах у центральній частині Гази.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

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Згідно із заявою ХАМАС, внаслідок ізраїльського удару загинули полковник Ваель Ель-Ледаві, який очолює службу в центральній частині Гази, а також майор Рамках Абу Зрайк.

Ізраїльські військові, у свою чергу, заявили, що завдали удару по бойовику ХАМАС, але жодних подробиць не повідомили.

Зазначимо, що в останні місяці Ізраїль вбив десятки співробітників поліції та високопоставлених чиновників, звинувативши багатьох із них у приналежності до крила ХАМАС, яке становить безпосередню загрозу Ізраїлю та силам цієї країни в секторі Газа.

Водночас у ХАМАС заявляють, що ізраїльські атаки на поліцію та штаб-квартиру спрямовані на те, посіяти хаос і анархію в анклаві та порушити перемир’я, якого було досягнуто в жовтні за посередництва США.

Згідно з даними органів охорони здоров’я Гази, після припинення вогню кількість загиблих у результаті ізраїльських ударів продовжує зростати, і здебільшого йдеться про мирних жителів. Відомо, що з моменту набрання чинності перемир’я загинуло вже понад 1190 осіб.

Як пояснює Reuters, перемир’я зупинило повномасштабні бойові дії, однак не припинило щоденні ізраїльські удари. При цьому самі бойовики за цей період вбили чотирьох ізраїльських солдатів.

Наразі Ізраїль фактично контролює приблизно 64 % невеликої прибережної смуги, зруйнованої в результаті дворічної військової операції, що стала наслідком нападу ХАМАС на південь Ізраїлю у 2023 році.

Як наслідок, майже всі 2 мільйони мешканців Гази зараз живуть на вузькій смузі землі на узбережжі, переважно в тимчасових наметах або пошкоджених будівлях, а також у жахливих умовах під контролем ХАМАС.

Як повідомляли Новини.LIVE, у травні стало відомо, що в Ірані стратили колишнього чемпіона зі змішаних єдиноборств Голамреза Хані Шакабара. Причиною стало те, що його підозрювали у співпраці з Ізраїлем.

Також ми писали, що 7 квітня біля консульства Ізраїлю в Стамбулі сталася стрілянина. В результаті інциденту були поранені поліцейські, а нападники — нейтралізовані.