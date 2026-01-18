Відео
Головна Новини дня Реформа ТЦК — каральні функції пропонують віддати поліції

Реформа ТЦК — каральні функції пропонують віддати поліції

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 02:24
Рекрутинг замість примусу — ТЦК чекає масштабна реформа
Група оповіщення ТЦК. Ілюстративне фото: "Четверта влада"

ТЦК можуть позбавити права штрафувати ухилянтів та арештовувати їхнє майно. Всі примусові заходи пропонують повністю передати до компетенції правоохоронних органів.

Про це заявив народний депутат від групи "Відновлення України" Олександр Юрченко в ефірі "Вечір.LIVE".

Читайте також:

Військкомати як сервіс — поліція візьме на себе покарання

Нардеп зазначив, що система ТЦК потребує змін і військкомати мають стати сервісом. Їхня головна задача — облік та професійний рекрутинг. Силові методи лише шкодять процесу мобілізації.

Депутат Юрченко переконаний, що глибока реформа зможе повернути довіру людей до держави, бо зловживання стали занадто частими. Корупція роз’їдає систему зсередини.

Нардеп вважає, що територіальні центри комплектування мають лише збирати дані та передавати їх далі.

"ТЦК повинно виконувати функції рекрутингу і суто облікові функції для того, щоб було усвідомлення того, хто ухиляється, і передавати всі ці дані до правоохоронних органів, до безпосередньо поліції", — наголосив Юрченко.

Юрченко пропонує залишити військовим лише паперову та роз'яснювальну роботу. Пошук ухилянтів та накладання реальних санкцій — це робота для професійних копів. Такий розподіл обов'язків зробить мобілізацію прозорішою. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що процес повернення військових із СЗЧ змінився. Тепер рекомендаційний лист розглядатиме командир військової частини.

Також ми розповідали про те, що Максим Жорін закликав змінити механізм переведення військових. Він наголосив, що такий процес повинен стати простішим.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
