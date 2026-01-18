Видео
Реформа ТЦК — карательные функции предлагают отдать полиции

Дата публикации 18 января 2026 02:24
Рекрутинг вместо принуждения — ТЦК ждет масштабная реформа
Группа оповещения ТЦК. Иллюстративное фото: "Четвертая власть"

ТЦК могут лишить права штрафовать уклонистов и арестовывать их имущество. Все принудительные меры предлагают полностью передать в компетенцию правоохранительных органов.

Об этом заявил народный депутат от группы "Восстановление Украины" Александр Юрченко в эфире "Вечір.LIVE".

Военкоматы как сервис — полиция возьмет на себя наказание

Нардеп отметил, что система ТЦК требует изменений и военкоматы должны стать сервисом. Их главная задача — учет и профессиональный рекрутинг. Силовые методы только вредят процессу мобилизации.

Депутат Юрченко убежден, что глубокая реформа сможет вернуть доверие людей к государству, потому что злоупотребления стали слишком частыми. Коррупция разъедает систему изнутри.

Нардеп считает, что территориальные центры комплектования должны только собирать данные и передавать их дальше.

"ТЦК должно выполнять функции рекрутинга и чисто учетные функции для того, чтобы было осознание того, кто уклоняется, и передавать все эти данные в правоохранительные органы, непосредственно в полицию", — подчеркнул Юрченко.

Юрченко предлагает оставить военным только бумажную и разъяснительную работу. Поиск уклонистов и наложение реальных санкций — это работа для профессиональных копов. Такое распределение обязанностей сделает мобилизацию более прозрачной.

Напомним, ранее мы писали о том, что процесс возвращения военных из СЗЧ изменился. Теперь рекомендательное письмо будет рассматривать командир воинской части.

Также мы рассказывали о том, что Максим Жорин призвал изменить механизм перевода военных. Он отметил, что такой процесс должен стать проще.

Автор:
Автор:
Филип Бойко
