Форум "Реформа старшої профільної школи". Фото: Новини.LIVE

З 1 вересня 2027 року в Україні має запрацювати нова модель старшої профільної школи, яка передбачає перехід до 12-річної освіти та можливість самостійно обирати напрям навчання. Після дев'ятого класу школярі зможуть визначати свій профіль і частину предметів відповідно до власних інтересів та планів на майбутню професію.

Про це йшлося під час форуму "Реформа старшої профільної школи", який відбувся у Львові, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Форум "Реформа старшої профільної школи". Фото: Новини.LIVE

Зміни у старших класах

Реформа стане завершальним етапом впровадження Нової української школи. Її головна мета — надати підліткам більше можливостей для усвідомленого вибору освітнього та професійного шляху.

Для реалізації змін в Україні формують мережу академічних ліцеїв, у яких учні здобуватимуть профільну середню освіту.

Наразі до цієї мережі включено 2090 закладів. Водночас її остаточне формування триватиме до 2034 року з урахуванням безпекової ситуації та потреб територіальних громад.

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Форум "Реформа старшої профільної школи". Фото: Новини.LIVE

Окремим напрямом реформи стане розвиток профорієнтації для учнів середніх класів. У межах національного пілотного проєкту, який охоплює 510 територіальних громад, планують підготувати 10 тисяч кар'єрних радників.

Радники працюватимуть зі школярами 7–9-х класів і допомагатимуть визначатися з майбутньою професією та подальшим навчанням.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що стало відомо про можливе незначне підвищення зарплат учителів у 2027 році. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначив, що середня зарплата досвідченого педагога зросте з 24,8 до 27,3 тис. грн.

Також Новини.LIVE писав, що Міністерство освіти і науки повідомило про готовність понад 90% українських шкіл працювати без електроенергії більш ніж вісім годин.