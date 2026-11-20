Реформа старшей школы: какие изменения ждут учащихся с 2027 года
С 1 сентября 2027 года в Украине должна заработать новая модель старшей профильной школы, которая предусматривает переход к 12-летнему образованию и возможность самостоятельно выбирать направление обучения. После девятого класса школьники смогут определять свой профиль и часть предметов в соответствии с собственными интересами и планами на будущую профессию.
Об этом шла речь во время форума "Реформа старшей профильной школы", который состоялся во Львове, сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.
Изменения в старших классах
Реформа станет завершающим этапом внедрения Новой украинской школы. Ее главная цель — предоставить подросткам больше возможностей для осознанного выбора образовательного и профессионального пути.
Для реализации изменений в Украине формируют сеть академических лицеев, в которых учащиеся будут получать профильное среднее образование.
В настоящее время в эту сеть включено 2090 учебных заведений. При этом ее окончательное формирование продлится до 2034 года с учетом ситуации с безопасностью и потребностей территориальных общин.
Отдельным направлением реформы станет развитие профориентации для учащихся средних классов. В рамках национального пилотного проекта, который охватывает 510 территориальных общин, планируют подготовить 10 тысяч карьерных консультантов.
Консультанты будут работать со школьниками 7–9-х классов и помогать определяться с будущей профессией и дальнейшим обучением.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что стало известно о возможном незначительном повышении зарплат учителей в 2027 году. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отметил, что средняя зарплата опытного педагога вырастет с 24,8 до 27,3 тыс. грн.
Также Новини.LIVE писал, что Министерство образования и науки сообщило о готовности более 90% украинских школ работать без электроэнергии более восьми часов.