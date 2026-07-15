Речник МЗС Тихий анонсував окремі переговори Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн

Георгій Тихий. Фото: МЗС

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Президент України Володимир Зеленський проведе окрему зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Переговори відбудуться після відкриття шостого переговорного кластера щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Зустріч Зеленського і фон дер Ляєн

За словами Тихого, сторони обговорять оборонну та безпекову співпрацю, спільні кроки для захисту українців, а також подальше просування України до членства в ЄС.

"Важливо, що ця розмова відбувається одразу після відкриття шостого кластеру. Ми переконані, що можна дуже швидко його, в принципі, і завершити", — наголосив Тихий.

Речник МЗС також зазначив, що одна з глав нового переговорного кластера присвячена зовнішній політиці, де рівень синхронізації України та Євросоюзу вже становить 99%. Крім того, у Києві перебувають лідери держав Південно-Східної Європи, частина яких також проходить шлях євроінтеграції. За словами Тихого, цей формат має продемонструвати, що Україна та країни Балкан є партнерами, а не конкурентами на шляху до членства в ЄС. Він додав, що присутність європейських лідерів у День Української Державності стала чітким сигналом підтримки попри російські спроби залякати іноземні делегації.

"Намагалися залякати, намагалися вигнати дипломатів іноземних з України. Нічого не вдалося. Ми відзначаємо наш День державності разом із лідерами Європейського Союзу та Південно-Східної Європи", — заявив Тихий.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 липня до Києва прибули президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та лідери низки європейських держав. З міркувань безпеки програму візиту не оприлюднювали, однак основними темами переговорів стали підтримка України, оборонна співпраця та євроінтеграція.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна продовжує активну роботу з міжнародними партнерами для зміцнення обороноздатності та посилення санкційного тиску на Росію. Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом відбудеться низка важливих міжнародних зустрічей, присвячених питанням безпеки та підтримки України.