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Головна Новини дня Ранкова атака на Херсон: серед потерпілих — дитина і парамедикиня

Ранкова атака на Херсон: серед потерпілих — дитина і парамедикиня

Ua
17 жовтня 2026 06:11
Уранці 17 жовтня 2026 року РФ обстріляла Херсон
Термінова новина

Уранці в суботу, 11 жовтня, армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона. Унаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей. Серед травмованих — 11-річна дівчина та парамедикиня.

Про це посиланням на начальника Херсонської ОВА Ярослава Штанька та Херсонську МВА передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Корабельного району Херсона вранці 17 жовтня 

В 11-річної дівчинки вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма та забійна рана потиличної ділянки. Потерпіла перебуває у стані середньої тяжкості та проходить дообстеження.

Парамедикиню доставили до лікарні. У жінки мінно-вибухова травма, вогнепально-осколкове поранення правої гомілки. Жінку ще дообстежують.

Також серед потерпілих — 64-річний і 81-річний чоловіки. Молодший за віком чоловік у момент обстрілу перебував у квартирі. Унаслідок атаки він зазнав мінно-вибухової травми та уламкового поранення правої ключиці. У найстаршого за віком постраждалого вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма, акубаротравма та забійна рана голови. Чоловік проходить дообстеження.

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Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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