Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSOD

Утром в субботу, 11 октября, армия РФ обстреляла Корабельный район Херсона. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека. Среди пострадавших — 11-летняя девочка и парамедик.

Об этом со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Ярослава Штанько и Херсонскую ГВА сообщает Новини.LIVE.

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Последствия обстрела Корабельного района Херсона утром 17 октября

У 11-летней девочки — взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и ушибная рана затылочной области. Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести и проходит дополнительное обследование.

Парамедика доставили в больницу. У женщины минно-взрывная травма, огнестрельно-осколочное ранение правой голени. Женщину ещё обследуют.

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Также среди пострадавших — 64-летний и 81-летний мужчины. Младший по возрасту мужчина в момент обстрела находился в квартире. В результате атаки он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правой ключицы. У самого пожилого пострадавшего — взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма, акубаротравма и ушиб головы. Мужчина проходит дополнительное обследование.

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ОБНОВЛЕНО В 06:05: В результате удара 73-летняя женщина получила взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и акубатотравму. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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ОБНОВЛЕНО В 06:08: Среди пострадавших семья с грудным ребенком: 28-летняя женщина, 37-летний мужчина и малыш возрастом всего один месяц. У всех троих — взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и акубатотравмы.

ОБНОВЛЕНО В 06:16: В результате авиаудара погиб 64-летний водитель скорой помощи.

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ОБНОВЛЕНО В 06:30: Количество пострадавших возросло до 11 человек.

ОБНОВЛЕНО В 07:41: Уже известно о 16 пострадавших.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова сообщал, что утром 17 октября россияне обстреляли Запорожье. Повреждения получили жилые дома. Пострадавших — не менее пяти.

Также Новини.LIVE со ссылкой на председателя Совета обороны города Александра Вилкула сообщал о комбинированном ударе по Кривому Рогу. Под обстрелом оказалось промышленное предприятие. Информацию о пострадавших уточняют.