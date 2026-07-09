Радник Міноборони: виробництво ракет Patriot в Україні може зайняти понад рік

Пускова установка Patriot. Фото: US Army

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Радник міністра оборони України та фахівець із військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") заявив, що Україна здатна налагодити виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Водночас, за його словами, запуск такого виробництва потребуватиме тривалого часу.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Чому запуск виробництва Patriot потребує часу

Бескрестнов пояснив, що разом із ліцензією виробник передає технологічну документацію, проводить навчання персоналу, надає контакти постачальників комплектуючих та залучає консультантів для запуску виробничого процесу.

"Єдина проблема — час. Все це може затягнутися на рік і більше. Назвати терміни навіть приблизно неможливо, оскільки ми не знаємо, скільки часу знадобиться субпідрядникам на виготовлення різних вузлів", — зазначив він.

За словами радника Міноборони, саме тривалість підготовки виробництва є головним викликом у реалізації такого проєкту.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп раніше заявив про готовність передати Україні ліцензію на виробництво систем Patriot. Водночас він не уточнив, чи йдеться про виготовлення самих комплексів, чи лише ракет до них.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати працюють над посиленням української протиповітряної оборони. Зокрема, він повідомив про намір збільшити постачання систем Patriot та ракет до них.