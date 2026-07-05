Путіна цікавить не Донбас, а вся Україна: Грицак

Історик Ярослав Грицак. Фото: Ярослав Грицак/Facebook

Олександр Шорохов Редактор

Очільник Росії Володимир Путін абсолютно не зацікавлений у захопленні лише Донецької та Луганської областей, оскільки його головною метою залишається повне підкорення всієї території України. Відомий історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак наголосив, що ставлення керівника Кремля до української держави є суто ірраціональним та емоційним. Тому поки Путін живий, мир в Україні неможливий.

Про це Ярослав Грицак повідомив в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Маргариті Стецюк.

Обсесія російського диктатора

Керівник Кремля використовує території Донбасу виключно як політичну розмінну карту та своєрідного троянського коня для руйнування всієї України, заявив професор.

Віе вважає, що поведінку Путіна неможливо пояснити логікою чи звичайними прагматичними та раціональними аргументами.

"Путін щодо України має чисто ірраціональні почуття. Це можна описати одним словом — обсесія. Він має обсесію на пункті України, і зрозуміло, чому. Тому що Україна тричі вийшла з-під його рук. Путіну все вдавалося, тільки у випадку України не вдається і він це не може простити", — заявив Ярослав Грицак.

Історик додав, що це схоже на логіку кримінального мафіозі, який психологічно не може дозволити іншим принизити свій авторитет.

Поки Путін є, миру не буде

Найближче оточення російського президента повністю поділяє ці ірраціональні почуття, тому загроза з боку Росії нікуди не зникне найближчим часом.

"Поки Путін є, миру не буде. Може бути перемир'я, але миру не буде", — підкреслив Грицак.

На думку експерта, Україна повинна перебувати у постійній готовності до відбиття нових масштабних загроp та розвивати власну систему оборони за прикладом країн, які десятиліттями підтримують максимальний рівень мобілізаційної готовності.

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