Путін заявив, що РФ до Сум 10,5 км: експерт спростував

Володимир Путін. Фото: REUTERS

Карина Приходько Редактор

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито наближення окупаційних військ до Сум та створення "зони безпеки" не відповідають реальній ситуації на фронті. Російська операція на Сумському напрямку фактично зазнала невдачі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив військовий експерт Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE.

Яка ситуація у Сумській області

Коментуючи заяви Кремля про те, що російські війська нібито перебувають за 10,5 км від Сум і прагнуть створити так звану "зону безпеки", Тимочко сказав, що Путін намагається видати провал наступу на Сумщині за військовий успіх.

За словами експерта, початкові плани Росії були значно масштабнішими. Окупанти розраховували взяти під контроль Сумську область, прорватися у напрямку Київщини та захопити обласний центр. Однак цей задум зазнав краху.

"Наступали вони доволі великими силами, але все провалилося. 60-тисячне з'єднання зазнало поразки", — зазначив він.

Іван Тимочко підкреслив, що саме через відсутність реальних досягнень Кремль змушений створювати інформаційну картину успіху.

"Путін змушений придумувати успіхи там, де їх немає. На напрямках, де бойові дії дуже активні, усі стежать за ситуацією і відкрито збрехати складно. На Сумському напрямку такої уваги менше, тому Росія намагається маніпулювати цифрами", — наголосив він.

Експерт також звернув увагу, що озвучені російською стороною відстані не відповідають дійсності. За його словами, якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, то відстань до адміністративної межі Сум змінилася лише приблизно з 18,5 до 17,5 км. При цьому йдеться саме про межу міста, а не про його центральну частину.

На думку Тимочка, якби російські війська дійсно наблизилися до Сум на 10 км, ситуація була б значно небезпечнішою. Зокрема, місто опинилося б у зоні масового ураження FPV-дронами та польовою артилерією.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на військового Євгена Оропая ("Скіфа"), у росіян є проблеми зі зв'язком на фронті. Це впливає на координацію їхніх підрозділів під час бойових дій.

Водночас Денис Шмигаль заявляв, що цього місяця Україна звільнить більше територій, ніж Росія окупувала від початку 2026 року. За словами міністра, Росія платить "неймовірну ціну" за війну, зокрема через українські далекобійні удари по російських НПЗ.