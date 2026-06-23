Путін заявив, що не бачить підстав для прямих переговорів із Зеленським

Володимир Путін. Фото: REUTERS

Карина Приходько Редактор

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що наразі не вбачає передумов для проведення особистих переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Путін заявив спілкуючись з журналістами.

Зустріч Путіна і Зеленського

Путін заявив, що українська сторона нібито наполягає на проведенні особистих переговорів, однак він поставив під сумнів доцільність такого формату.

"Які ж це передумови? Вони ж постійно говорять: "Хочемо особистих зустрічей"", — сказав диктатор.

Під час своєї промови він також традиційно звинуватив Україну в атаках на територію Росії. Крім того, глава Кремля повторив свої попередні твердження про ситуацію на фронті, заявивши, що Україна нібито втрачає території.

Окрім цього, російський диктатор повідомив, що доручив відповідним структурам вживати заходів для мінімізації наслідків українських ударів по російських об'єктах.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Politico, Дональд Трамп готовий допомогти Україні та чинити тиск на Путіна. Однак в обмін на це він хоче отримати від європейських союзників підтримку щодо Ірану.

Водночас Володимир Зеленський попередив Кремль про "непросту зиму" для Росії. Він наголосив на необхідності провести офіційні переговори з Путіним.