Українця оштрафували в Криму за фото точилки з Путіним та олівцем в його отворі — яку суму призначив суд окупантів

Та сама точилка для олівців у вигляді Путіна, за яку українець отримав штраф від окупантів. Фото: росЗМІ

Суд у Криму призначив штраф за картинку з точилкою для олівців у вигляді Путіна. Поліціянти знайшли це зображення в телефоні у місцевого жителя.

Про це повідомляє опозиційне Кремлю видання "Вёрстка".

За якою статтею виписали штраф

Повідомляється, що уродженець України й жителя тимчасово окупованого Криму отримав штраф у 30 тисяч рублів за статтею про "неповагу" до органів влади (частина 3 статті 20.1 КоАП).

Як йдеться в постанові, приводом стала картинка на особистій сторінці українця в Facebook. На ній зображена точилка "у вигляді Президента Російської Федерації", у якого "спущені штани й вставлений олівець в отвір" (згідно з матеріалами справи). Також на картинці був напис "Слава Україні".

Поліціянти окупаційної влади знайшли зображення під час огляду телефону українця. Яким чином телефон опинився у силовиків, не уточнюється. Суд вважає, що зображення "ображає людську гідність і суспільну мораль" і виражає "явну неповагу до держави".

Проте одним штрафом справа не обмежилась. Українцю виписали ще один — за "дискредитацію російської армії" через "фотозображення" з написом "Слава Україні". За це чоловік має заплатити ще 30 тисяч рублів.

