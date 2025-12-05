Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путін "з олівцем в отворі" — українця оштрафували в Криму

Путін "з олівцем в отворі" — українця оштрафували в Криму

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 05:21
Українця оштрафували в Криму за фото точилки з Путіним та олівцем в його отворі — яку суму призначив суд окупантів
Та сама точилка для олівців у вигляді Путіна, за яку українець отримав штраф від окупантів. Фото: росЗМІ

Суд у Криму призначив штраф за картинку з точилкою для олівців у вигляді Путіна. Поліціянти знайшли це зображення в телефоні у місцевого жителя.

Про це повідомляє опозиційне Кремлю видання "Вёрстка".

Реклама
Читайте також:

За якою статтею виписали штраф

Повідомляється, що уродженець України й жителя тимчасово окупованого Криму отримав штраф у 30 тисяч рублів за статтею про "неповагу" до органів влади (частина 3 статті 20.1 КоАП). 

Реклама

Як йдеться в постанові, приводом стала картинка на особистій сторінці українця в Facebook. На ній зображена точилка "у вигляді Президента Російської Федерації", у якого "спущені штани й вставлений олівець в отвір" (згідно з матеріалами справи). Також на картинці був напис "Слава Україні".

Поліціянти окупаційної влади знайшли зображення під час огляду телефону українця. Яким чином телефон опинився у силовиків, не уточнюється. Суд вважає, що зображення "ображає людську гідність і суспільну мораль" і виражає "явну неповагу до держави".

Реклама

Проте одним штрафом справа не обмежилась. Українцю виписали ще один — за "дискредитацію російської армії" через "фотозображення" з написом "Слава Україні". За це чоловік має заплатити ще 30 тисяч рублів.

Раніше повідомлялось, що журналісти зустріли у Франції дочку Путіна. Запропонували приїхати до Києва та виступити як протиповітряна оборона. 

Реклама

Раніше ЗМІ показали фото синів Путіна та колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої.

росія Крим володимир путін штраф окупанти ТОТ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації