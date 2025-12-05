Украинца оштрафовали в Крыму за фото точилки с Путиным и карандашом в его отверстии — какую сумму назначил суд оккупантов

Путин "с карандашом в отверстии" — украинца оштрафовали в Крыму
Суд в Крыму назначил штраф за картинку с точилкой для карандашей в виде Путина. Полицейские нашли это изображение в телефоне у местного жителя.
Об этом сообщает оппозиционное Кремлю издание "Вёрстка".
По какой статье выписали штраф
Сообщается, что уроженец Украины и жителя временно оккупированного Крыма получил штраф в 30 тысяч рублей по статье о "неуважении" к органам власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).
Как говорится в постановлении, поводом стала картинка на личной странице украинца в Facebook. На ней изображена точилка "в виде Президента Российской Федерации", у которого "спущены штаны и вставлен карандаш в отверстие" (согласно материалам дела). Также на картинке была надпись "Слава Украине".
Полицейские оккупационной власти нашли изображение при осмотре телефона украинца. Каким образом телефон оказался у силовиков, не уточняется. Суд считает, что изображение "оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль" и выражает "явное неуважение к государству".
Однако одним штрафом дело не ограничилось. Украинцу выписали еще один — за "дискредитацию российской армии" из-за "фотоизображения" с надписью "Слава Украине". За это мужчина должен заплатить еще 30 тысяч рублей.
