Украинца оштрафовали в Крыму за фото точилки с Путиным и карандашом в его отверстии — какую сумму назначил суд оккупантов

Та самая точилка для карандашей в виде Путина, за которую украинец получил штраф от оккупантов. Фото: росСМИ

Суд в Крыму назначил штраф за картинку с точилкой для карандашей в виде Путина. Полицейские нашли это изображение в телефоне у местного жителя.

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю издание "Вёрстка".

По какой статье выписали штраф

Сообщается, что уроженец Украины и жителя временно оккупированного Крыма получил штраф в 30 тысяч рублей по статье о "неуважении" к органам власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).

Как говорится в постановлении, поводом стала картинка на личной странице украинца в Facebook. На ней изображена точилка "в виде Президента Российской Федерации", у которого "спущены штаны и вставлен карандаш в отверстие" (согласно материалам дела). Также на картинке была надпись "Слава Украине".

Полицейские оккупационной власти нашли изображение при осмотре телефона украинца. Каким образом телефон оказался у силовиков, не уточняется. Суд считает, что изображение "оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль" и выражает "явное неуважение к государству".

Однако одним штрафом дело не ограничилось. Украинцу выписали еще один — за "дискредитацию российской армии" из-за "фотоизображения" с надписью "Слава Украине". За это мужчина должен заплатить еще 30 тысяч рублей.

