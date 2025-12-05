Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин "с карандашом в отверстии" — украинца оштрафовали в Крыму

Путин "с карандашом в отверстии" — украинца оштрафовали в Крыму

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 05:21
Украинца оштрафовали в Крыму за фото точилки с Путиным и карандашом в его отверстии — какую сумму назначил суд оккупантов
Та самая точилка для карандашей в виде Путина, за которую украинец получил штраф от оккупантов. Фото: росСМИ

Суд в Крыму назначил штраф за картинку с точилкой для карандашей в виде Путина. Полицейские нашли это изображение в телефоне у местного жителя.

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю издание "Вёрстка".

Реклама
Читайте также:

По какой статье выписали штраф

Сообщается, что уроженец Украины и жителя временно оккупированного Крыма получил штраф в 30 тысяч рублей по статье о "неуважении" к органам власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).

Как говорится в постановлении, поводом стала картинка на личной странице украинца в Facebook. На ней изображена точилка "в виде Президента Российской Федерации", у которого "спущены штаны и вставлен карандаш в отверстие" (согласно материалам дела). Также на картинке была надпись "Слава Украине".

Полицейские оккупационной власти нашли изображение при осмотре телефона украинца. Каким образом телефон оказался у силовиков, не уточняется. Суд считает, что изображение "оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль" и выражает "явное неуважение к государству".

Однако одним штрафом дело не ограничилось. Украинцу выписали еще один — за "дискредитацию российской армии" из-за "фотоизображения" с надписью "Слава Украине". За это мужчина должен заплатить еще 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что журналисты встретили во Франции дочь Путина. Предложили приехать в Киев и выступить как противовоздушная оборона.

Ранее СМИ показали фото сыновей Путина и бывшей гимнастки Алины Кабаевой.

россия Крым владимир путин штраф оккупанты ВОТ
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации