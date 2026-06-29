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Головна Новини дня Путін визнав, що в Анкориджі не було жодних домовленостей з Трампом щодо України

Путін визнав, що в Анкориджі не було жодних домовленостей з Трампом щодо України

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 04:20
Путін заявив, що в Анкориджі не дійшов згоди з Трампом щодо України
Володимир Путін. Фото: російські ЗМІ

Диктатор РФ Володимир Путін зізнався, що під час саміту з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі жодних угод щодо України підписано не було. За його словами, все обмежилося лише розмовами.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Путін розповів у інтерв’ю прокремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Що сказав Путін про зустріч в Анкориджі

Під час бесіди Путін заявив, що саміт на Алясці не призвів до підписання жодних угод. Домовленості були лише на рівні розмов.

"Ніхто не ставив жодних підписів, але ми обговорювали певні можливості завершення конфлікту в Україні, і обговорювані компроміси — це якраз ті пропозиції, які були висунуті американською стороною до нас", — сказав диктатор.

Він також додав, що переговорники США просили РФ піти на низку компромісів, і в підсумку Москва нібито погодилася на частину пропозицій.

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При цьому жодного юридичного чи формального закріплення «духу Анкориджа» так і не відбулося.

Як повідомляло Новини.LIVE, держсекретар США Марко Рубіо днями спростував твердження Кремля, що між Трампом і Путіним були якісь домовленості в Анкориджі. За його словами, переговори не завершилися жодною угодою щодо війни в Україні.

Також ми писали, що днями представник Держдепу США Джеремі Левін заявив, що війна РФ проти України має закінчитися миром. Однак він підкреслив, що Путін не готовий сісти за стіл переговорів.

володимир путін Дональд Трамп війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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