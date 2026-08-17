Путін визначився з дедлайном захоплення Донбасу: NYT

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Президент Російської Федерації Володимир Путін визначився з термінами, упродовж яких російські війська мають повністю захопити Донецьку область. Кремлівський диктатор хоче досягти такої мети до осені наступного року. Якщо реалізувати цей сценарій не вдасться, зросте ймовірність перемовин щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомило видання The New York Times, передає Новини.LIVE.

Плани Путіна щодо повного контролю над Донеччиною

За даними видання, президент РФ заявив, що за рік Росія має повністю контролювати на сході України щонайменше весь Донбас.

"Якщо росіяни не зможуть зробити цього до осені 2027 року, кажуть посадовці та аналітики, переговори будуть більш імовірними. Ключові рішення мають ухвалити заздалегідь", — зазначається у статті.

Прогноз щодо війни в Україні взимку 2026–2027 років

Західні посадовці та аналітики вважають, що взимку варто очікувати ескалації війни. Росіяни, користуючись тим, що в Києва бракує ракет ППО, обстрілюватимуть цивільну інфраструктуру. Також у РФ після парламентських виборів, які відбудуться в середині вересня, планують оголосити мобілізацію.

"Дехто навіть побоюється, що Путін, відчуваючи себе загнаним у кут, може спробувати ескалувати війну та випробувати солідарність НАТО, виходячи за межі гібридних атак в Європі", — пише NYT.

Очікування європейців щодо війни між РФ і Україною

Європейські партнери сподіваються, що США змусять Путіна сісти за стіл переговорів з Україною. Водночас вони хочуть бути впевненими в тому, що без їхньої участі Вашингтон і Москва не укладуть жодної угоди.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на The New York Times повідомляв, що президент РФ Володимир Путін хоче "розвалити ЄС і НАТО зсередини". Таку ціль він поставив собі на поточний рік. Крім захоплення України, кремлівський директор мріє про контроль над Молдовою.

Також Новини.LIVE з посиланням на The New York Times писав про те, що через українські удари по території РФ кремлівський диктатор став більше дбати про власну безпеку. Аби приховати пересування російського президента використовують фейкові кортежі. Від подорожей Путін не відмовляється, але їде не у звичайному пасажирському складі, а у бронепоїзді.