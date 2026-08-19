Путін обіцяв мир за здачу Донеччини: інтерв'ю Кулеби

Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Американські посадовці намагалися схилити Київ до відмови від Донеччини в обмін на обіцянки Володимира Путіна припинити війну. Мовляв, кремлівський лідер говорив про миттєвий мир, якщо Україна поступиться Донецькою областю. Але категорична незгода українського народу згідно зі соцопитуваннями та позиція Володимира Зеленського зламали ці плани.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE повідомив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Путін переконав Трампа про готовність до миру за здачу Донеччини

За словами дипломата, представники США сприйняли обіцянки російського диктатора за правду і спробували схилити українське керівництво до капітуляційних рішень.

"Вони повірили Путіну. Путін їм сказав, я Донецьку область забираю і зупиняюся. Вони сказали, окей, ти нам гарантуєш, що якщо ми вмовляємо Україну, чи примушуємо відмовитися від цього, від цих територій, то ти зупиняєшся? Я сказав, зуб даю, слово офіцера КГБ. І вони тоді пішли до нас, і на нас чинився страшний тиск з цього приводу", — зазначив ексочільник МЗС.

Він підкреслив, що очікував колосального тиску партнерів на офіційний Київ, однак вирішальним фактором опору стала непохитність українського суспільства. Оприлюднені соціологічні дані чітко засвідчили, що українці категорично проти будь-яких поступок агресору, що позбавило союзників можливості схилити Президента України до невигідних угод.

"І на той момент, коли я говорив ці слова, я розумів, що зараз просто вакханалія почнеться довкола України, щоб нас на це обламати. Але незабаром після того виступу з'явилася соціологія, яка показала, що українці не підтримують цей сценарій, і це дало можливість. І я тоді заспокоївся, бо я знав, що це не в природі Зеленського йти на такі поступки, а більше вірити Путіну. Але якби народ тоді сказав, що окей, аби тільки це закінчилося, то це б могло стати критичним фактором тиску на президента з боку партнерів, з боку американців", — наголосив Кулеба.

Ексміністр додав, що спільна позиція народу та глави держави остаточно звела нанівець спроби нав'язати Україні російські умови, змусивши закордонних політиків відмовитися від тиску.

"Але коли я побачив цю соціологію, я зрозумів, що нічого цього не буде, тому що для народу це неприйнятна опція, Зеленський на такі рішення не піде, і, відповідно, якби Трамп не бився головою об стінку, нічому не вдасться. І, власне, цим це і закінчилося, ця тема зрештою згасла", — резюмував дипломат.

Новини.LIVE писали про те, що у квітні 2026 року очільник Офісу президента Кирило Буданов категорично відкинув будь-які компроміси щодо територіальної цілісності України. Посадовець зазначив, що дипломатичний шлях залишається відкритим, проте підсумкові умови будь-яких домовленостей визначатимуться виключно стійкістю та міцністю позицій України на полі бою.

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що продуктивний діалог із Москвою став неможливим ще в липні через наближення проміжних виборів у Вашингтоні. На його переконання, фокус уваги Дональда Трампа наразі змістився на врегулювання кризи довкола Ірану.

Тим часом Володимир Путін розглядає осінь 2027 року, як крайній дедлайн для повної окупації Донецької області. Провал цих загарбницьких планів у визначені строки може суттєво підвищити шанси на перехід протистояння у русло переговорів щодо припинення бойових дій.

Раніше у Москві висували ультиматуми для переговорів. Там наполягають на добровільному відведенні Сил оборони України з території всього Донбасу. Помічник російського лідера Юрій Ушаков публічно назвав таку односторонню поступку з боку Києва безальтернативною умовою для відновлення мирного процесу.