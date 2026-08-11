Путін може атакувати міста країн НАТО протягом декількох місяців

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Військові експерти застерігають про можливе розширення російської агресії на території держав-членів НАТО. На тлі активізації російських дронів, кібератак і диверсій на об'єктах критичної інфраструктури, кількість підйомів західних винищувачів на перехоплення у липні зросла на 250% порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє Express, передає Новини.LIVE.

Загроза для країн НАТО від Росії

Російський диктатор Володимир Путін може вдатися до прямої ескалації проти Заходу, загрожуючи містам і селам у країнах НАТО вже впродовж декількох найближчих місяців. Москва активно тестує готовність та межі реагування Альянсу. Країна-терористка нарощує тиск на європейських союзників.

За словами колишнього полковника британської армії Філіпа Інграма, РФ вже здійснює постійні гібридні напади.

"Путін вже щотижня завдає ударів по Європі та НАТО. Не випадково ми бачимо дрони з вибухівкою в німецькому аеропорту в Лейпцигу, неідентифіковані дрони над німецькими, данськими та американськими військовими базами, а також деякими критично важливими об’єктами інфраструктури", — зазначив він.

Лише за останній місяць кількість підйомів винищувачів НАТО на перехоплення зросла на понад 250% порівняно з липнем 2025 року.

Очікується, що у випадку загрози усі члени НАТО стануть на захист один одного згідно зі статтею 5 договору, яким було створено Альянс.

Одна з теорій, що поширюється серед аналітиків, полягає в тому, що російський диктатор може спробувати захопити населений пункт у Польщі або в одній із трьох балтійських країн.

Старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб Натія Сескурія та колишній офіцер британської армії Геміш де Бреттон-Гордон зазначають, що Москва прагне дослідити системи ППО, розвідку та ланцюги ухвалення рішень на Заході.

Польські експерти з безпеки також попередили, що Росія та Білорусь можуть направити невелику кількість військ через кордон НАТО.

Водночас Інграм заявив, що Путін "зупиниться перед будь-чим", що може призвести до застосування статті 5 НАТО.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Reuters, Польща та країни Балтії посилюють охорону стратегічно важливих об’єктів через зростання побоювань щодо можливих російських диверсій.

А наприкінці липня під час масованого російського обстрілу України одна з крилатих ракет Х-101 перетнула кордон Польщі та впала на території Люблінського воєводства.