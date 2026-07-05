Путін і Трамп провели телефонну розмову: про що говорили

Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У суботу, 4 липня, кремлівський диктатор Володимир Путін мав телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Він привітав американського лідера з Днем незалежності США. Крім того, політики говорили про війну в Україні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про розмову Володимира Путіна та Дональда Трампа

За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, розмова тривала годину та 25 хвилин. Він вважає це спілкування не лише протокольним, а й діловим і конструктивним. Від початку року політики поспілкувалися вчетверте:

"Ця розмова дозволила відверто обговорити актуальні сюжети двостороннього та міжнародного порядку денного".

Під час розмови Путін розповів Трамп про "реальну" ситуацію на полю болю (запевнив, що РФ наступає на всіх напрямках). Кремлівський диктатор погодився, що війну в Україні треба врегулювати, але наголосив, що при цьому варто враховувати принципові російські підходи.

Американський лідер заяви, що Штати готові шукати мирні рішення щодо України, а його спецпредставник Стів Віткофф і зять Джаред Кушнір готові знову приїхати до Москви. Завершення війни в Україні, на його думку, сприятиме співпраці РФ і США в економічній сфері.

Про що ще говорили політики:

домовилися залишатися на зв'язку та провести ще одну телефонну розмову найближчим часом;

погодилися, що до спільних сторін історії РФ і США треба ставитися дбайливо;

пригадали, що в роки Другої світової війни Вашингтон і Москва були союзниками.

Американська сторона про результати цієї розмови поки що не звітувала.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на голову держави повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський 4 липня зателефонував Дональду Трампу. Він привітав американського лідера із Днем незалежності США та подякував йому за підтримку України. Крім того, політики обговорили поточну ситуацію на фронті та дипломатичні відносини.

Також Новини.LIVE з посиланням на кремлівського диктатора Володимира Путіна писав, що під час саміту із президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі жодних угод щодо України не підписали. Говорили про можливості завершення конфлікту, але все обмежилося розмовами. Офіційні папери ніхто не підписував.