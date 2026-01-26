Відео
Пункт незламності у Холмі — Укрзалізниця зігріває пасажирів

Пункт незламності у Холмі — Укрзалізниця зігріває пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 00:48
Теплі вагони замість перону — пункт незламності у польському Холмі
Вагон незламності Укрзалізниці в польському Холмі. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця відкрила перший залізничний "пункт незламності" на території Польщі. За першу добу роботи його відвідали понад сто пасажирів.

Про запуск проєкту офіційно повідомила пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Комфорт під час реконструкції — як працює хаб на кордоні

Пункт незламності у Холмі — Укрзалізниця зігріває пасажирів - фото 1
Пасажири сідають у "вагон незламності". Фото: Укрзалізниця

Вокзал у Холмі зараз ремонтують і реконструкція будівлі триває ще з 2024 року. Через це люди змушені чекати на потяги просто неба. Взимку це стало справжньою проблемою, тому залізничники вирішили змінити ситуацію.

На третій платформі станції встановили спеціальні вагони, де пасажири можуть зігрітися. Працюють пристрої для підзарядки гаджетів. Усіх відвідувачів пригощають гарячим чаєм. Панує приємна та тепла атмосфера.

Окрему зону облаштували для батьків з дітьми. Тут є місця для годування та сповивання немовлят. Малеча має свій ігровий куточок. Залізниця підготувала розмальовки та набори для малювання. Це рятує під час довгих пересадок.

В іншому вагоні розмістили культурний об’єкт. Пасажири можуть переглянути частину фотоколекції Говарда Баффетта. Раніше ці роботи експонували у Мистецькому поїзді. Культура підтримує людей навіть у дорозі.

Укрзалізниця зазначає, що польський Холм — стратегічний вузол. Щодня тут проходять до трьох тисяч людей. Сюди прибувають поїзди з Києва, Харкова та Дніпра. Станція з’єднує Україну з Варшавою, Берліном та Лодзем. Це головний пересадковий хаб для українців у Європі. Тепер очікування на рейс стало значно зручнішим.

Раніше повідомлялось, що на залізничних вокзалах України вже розгорнули 97 опорних "Пунктів незламності" для пасажирів та мешканців міст. Залізничники забезпечили ці локації безперебійним живленням, теплом та стабільним зв’язком.

Також стало відомо, що Укрзалізниця переходить на імпорт електроенергії. Таке рішення ухвалили, аби знизити тиск на українську енергосистему в морозний період.

Польща Укрзалізниця біженці зима українці в Польщі Пункт Незламності
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
