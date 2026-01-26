Теплые вагоны вместо перрона — пункт несокрушимости в польском Холме

Вагон несокрушимости Укрзализныци в польском Холме. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця открыла первый железнодорожный "пункт несокрушимости" на территории Польши. За первые сутки работы его посетили более ста пассажиров.

О запуске проекта официально сообщила пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Комфорт во время реконструкции — как работает хаб на границе

Пассажиры садятся в "вагон несокрушимости". Фото: Укрзализныця

Вокзал в Холме сейчас ремонтируют и реконструкция здания продолжается еще с 2024 года. Из-за этого люди вынуждены ждать поезда под открытым небом. Зимой это стало настоящей проблемой, поэтому железнодорожники решили изменить ситуацию.

На третьей платформе станции установили специальные вагоны, где пассажиры могут согреться. Работают устройства для подзарядки гаджетов. Всех посетителей угощают горячим чаем. Царит приятная и теплая атмосфера.

Отдельную зону обустроили для родителей с детьми. Здесь есть места для кормления и пеленания младенцев. Малыши имеют свой игровой уголок. Железная дорога подготовила раскраски и наборы для рисования. Это спасает во время долгих пересадок.

В другом вагоне разместили культурный объект. Пассажиры могут посмотреть часть фотоколлекции Говарда Баффетта. Ранее эти работы экспонировали в Художественном поезде. Культура поддерживает людей даже в дороге.

Укрзализныця отмечает, что польский Холм — стратегический узел. Ежедневно здесь проходят до трех тысяч человек. Сюда прибывают поезда из Киева, Харькова и Днепра. Станция соединяет Украину с Варшавой, Берлином и Лодзем. Это главный пересадочный хаб для украинцев в Европе. Теперь ожидание рейса стало значительно удобнее.

Ранее сообщалось, что на железнодорожных вокзалах Украины уже развернули 97 опорных "Пунктов несокрушимости" для пассажиров и жителей городов. Железнодорожники обеспечили эти локации бесперебойным питанием, теплом и стабильной связью.

Также стало известно, что Укрзализныця переходит на импорт электроэнергии. Такое решение приняли, чтобы снизить давление на украинскую энергосистему в морозный период.