Проукраїнські кримчани не залишають півострів попри репресії

Люди в Криму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Постійна представниця президента в АР Крим Ольга Куришко заявила, що проукраїнські жителі півострова навідріз відмовляються покидати домівки попри репресії. За її словами, люди готові терпіти складнощі, оскільки це їхня рідна земля.

Про це Ольга Куришко сказала в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Проукраїнські жителі Криму

"Велика частина людей, які мають проукраїнську позицію, вони, звичайно, підтримують наші Збройні Сили, вони очікують сигнали від державної влади, від керівництва України стосовно певних дій, які вчиняються, вони очікують комунікацію", — зазначила Куришко.

За її словами, насамперед люди не хочуть залишати свій дім попри репресії. Крім того, фіксується спростив та зростання проукраїнської позиції, на жаль, через збільшення кількості адміністративних справ за так звану дискредитацію ЗС РФ.

"На даний момент ми маємо вже близько, з 2023 року, близько двох тисяч адміністративних справ", — каже Куришко.

Російські силовики затримують людей, накладають штрафи та змушують їх публічно просити вибачення на камеру навіть за вподобайки під дописами на підтримку України.

Як писали Новини.LIVE, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що в тимчасово окупованому Криму зараз проживає близько одного мільйона росіян, яких було незаконно переселено на півострів.

Також Куришко повідомляла, що російські окупанти та силовики РФ масово тікають з Криму, не чекаючи наказів з Москви. Противник намагається уникнути покарання за свої злочини на півострові.