Прогноз погоди на завтра: синоптики попередили, де температура сягне +38 °C

Люди йдуть по вулиці. Фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У неділю, 2 серпня, в Україні збережеться спекотна та переважно суха погода. У більшості областей опадів не прогнозують, лише ввечері місцями на Прикарпатті та Волині можливі короткочасні грозові дощі. Подекуди температура повітря підніметься до +38 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Найспекотніше 2 серпня буде на заході країни

У західних областях вдень повітря прогріється до +33...+38 °C, а вночі температура становитиме +16...+21 °C. Лише ввечері на Прикарпатті та Волині місцями можливі короткочасні грозові дощі.

Прогноз погоди на 2 серпня. Фото: meteopost

На півночі країни переважатиме суха та спекотна погода. Вночі прогнозують +14...+19 °C, удень — +29...+34 °C.

У центральних областях також буде сонячно та без опадів. Температура повітря вночі становитиме +15...+20 °C, а вдень — +31...+36 °C.

На півдні України та в Криму під впливом антициклону утримається суха погода. Вночі очікується +17...+22 °C, удень — +30...+35 °C.

У східних областях також опадів не прогнозують. Температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +19 °C, вдень — від +28 до +33 °C.

Вітер по всій території України буде слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с.

Як писали Новини.LIVE, у серпні тривалих і потужних магнітних бур не прогнозують, однак можливі кілька періодів підвищеної геомагнітної активності. За попередніми даними, слабкі або помірні збурення очікуються 5–7, 13–15, 21–23 та 29–31 серпня. Метеозалежним людям радять у ці дні більше відпочивати, підтримувати водний баланс і уникати перевтоми.

Також Новини.LIVE повідомляли, що серпень 2026 року в Україні очікується спекотнішим за кліматичну норму: середньомісячна температура буде на 1–3 °C вищою, а опадів прогнозують менше звичайного. Найсильніша спека очікується на півдні та сході країни, де в окремі дні стовпчики термометрів можуть піднятися до +41 °C. У другій половині місяця місцями пройдуть грози та зливи, а наприкінці серпня температура поступово знизиться до комфортних значень.