Прогноз магнітних бур на 18 серпня: чого очікувати від Сонця

Вимірювання артеріального тиску через магнітні бурі. Фото: Freepik

Альбіна Зарічна Редактор

У вівторок, 18 серпня, на Землі не прогнозують потужних магнітних бур, проте магнітосфера планети залишатиметься збудженою. Рівень сонячної активності буде низьким, хоча синоптики припускають, що можуть виникнути спалахи класу М.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз на магнітні бурі 18 серпня

Потужних магнітних бур у вівторок, 18 серпня, не передбачається. Водночас фахівці фіксують збуджений стан магнітосфери Землі. Прогнозується, що протягом дня геомагнітне поле перебуватиме в межах від спокійного до активного рівнів.

Прогноз магнітних бур з 18 до 21 серпня. Фото: Солар Метео

Водночас 18 серпня можливе легке збурення, яке триватиме до 15:00. Також геомагнітне поле може бути активним у середу, 19 серпня, з 06:00 до 15:00 години. Проте, це все одно не той рівень, який може викликати магнітну бурю.

Згідно зі спостереженнями за попередню добу, на поверхні Сонця відбулося 11 спалахів, які класифікують як рівень С. Науковці зазначають, що такі явища не мають суттєвого впливу на нашу планету.

Сонячна активність на 18 серпня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 15%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 34

Фахівці не виключають невеликої ймовірності появи дещо потужніших спалахів класу М.

Як писали раніше Новини.LIVE, наприкінці серпня синоптики прогнозують кілька потужних магнітних бур, які накриють Землю. Вони можуть викликати відчутне погіршення самопочуття у метеозалежних людей.

Також синоптики попередили про сильну бурю, яка накриє Україну цього тижня через атмосферний фронт. На території країни будуть різкі перепади температур — від сильної спеки до похолодань з грозами, градом та зливами.